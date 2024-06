Inteligencia Artificial en la Justicia salteña: eficiencia y acortar tiempos procesales

La semana pasada la Justicia Argentina acordó alfabetizar y sensibilizar a los integrantes de los órganos judiciales en la Inteligencia Artificial Generativa mediante las directrices de uso adecuado y responsable, como parte de un programa piloto.

Fue en el marco de una reunión de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).

El vicepresidente de la Corte de Justicia de Salta y vicepresidente de JUFESUS, Dr. Fabián Vittar en su visita a “Cara a Cara” con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña, explicó en qué consiste este plan piloto y abordó los desafíos para lograr un uso adecuado de la herramienta tecnológica que toma, cada vez, más terreno en la justicia de Salta.

“Hoy Salta tiene un poder judicial 100% digitalizado en todas las causas no penales”, comenzó el Juez de Corte, a la vez que indicó que “el viejo expediente ya no existe más, es decir, empiezan digitales y mueren digitales”, lo cual significa que “durante toda su vida, no tuvieron un papel”.

El Dr. Vittar remarcó que esto forma parte de un plan estratégico dentro del Poder Judicial que permite usar la inteligencia artificial para generar plataformas de contenido pleno, en ese contexto aseguró que “hoy todo lo no penal lo tenemos 100% digitalizado”.

Para ser gráfico en su exposición, el Juez de Corte afirmó que un abogado no debe trasladarse a los tribunales para llevar un escrito ya que con un simple clic en la plataforma puede analizar la decisión del juez, contestar y dar traslado. “El uso de la Inteligencia Artificial nos permitió automatizar procesos y generar plataformas con el objetivo de acortar los tiempos procesales que es uno de los problemas que tiene la justicia junto con impulsos de reformas procesales, entre otras cosas”, subrayó.

En ese sentido, sobre el plan piloto para avanzar con la Inteligencia Artificial Generativa, el Juez de Corte explicó que “usa algoritmos y la base de datos para generar contenido original”. Sobre las capacidades cognitivas, manifestó que a la información la toma, analiza y desarrolla.

Como toda herramienta tecnológica, debe ser encuadrada y guiada para determinar pautas, con el foco puesto en su uso responsable. “Esto existe, se está usando y en el Poder Judicial queremos dar un paso más a esa inteligencia artificial básica para aplicar inteligencia artificial generativa con herramientas que nos permitan mejorar”, defendió.

A la consulta si con este avance se compromete la presencia de una persona física en el proceso, el Vicepresidente de la Corte de Justicia aclaró que “el ojo humano es absolutamente indispensable en la justicia”, y la tecnología apunta a hacer más eficiente la tarea, no a reemplazarlo.

Riesgos y desafíos de la Inteligencia Artificial en la Justicia

En otro pasaje de la entrevista, el vicepresidente de la Corte de Justicia de Salta y vicepresidente de JUFESUS, Dr. Fabián Vittar abordó los riesgos y desafíos de la Inteligencia Artificial Generativa. Y enumeró.

1 – “Si uno a esa base de datos de la Inteligencia Artificial Generativa le da información con sesgos, el resultado es con sesgos lo cual es inaceptable”.

2 – “La información que uno carga tiene mucho de dato personal ese dato viaja a velocidades extraordinarias en el mundo de los datos y están en cualquier lugar. La protección de los datos”.

3 – “La autoría intelectual, cuánto de una sentencia es creación humana o artificial”.

Frente a esos riesgos, el Dr. Vittar dijo enfático que los esfuerzos deben estar puestos en “marcar las pautas” para hacer más eficiente su utilización.

“Son los mismo miedos a la máquina de escribir, a la computadora, a internet, pero hay un mundo nuevo y lo vamos a enfrentar”, concluyó optimista el Juez de Corte.