Barbarán: “Con ideología no se puede gobernar”

El rumbo económico del gobierno de Javier Milei ha mostrado una visión de Estado que no escatima en dar golpes a la clase media, y no oculta su inclinación de congraciarse con el Círculo Rojo. Basta con recordar su polémica frase en su discurso en la universidad de Stanford en Estados Unidos al asegurar “que va a llegar el momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse”.

El asunto es que la política no reacciona, y hasta podría pensarse que convalida expresiones de este tipo.

Al respecto, en su paso por “Cara a Cara” con Mario Ernesto Peña, el especialista en política internacional, Gustavo Barbarán, dijo que el triunfo de Milei lo que hizo fue “sincerar” a la política argentina porque “los liberales salieron del closet”, opinó.

En ese sentido, consideró que la economía ortodoxa liberal de la cual Milei siente orgullo, una vez que llegue a su techo, va a ser reemplazada por el Círculo Rojo o también llamada “casta” económica.

En su análisis, Barbarán sostuvo que “con ideología no se puede gobernar”, y subrayó: “Ni con ideología, ni con dogmatismo, ni con utopismo”.

En esa línea, realizó un paralelismo con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien pese haber sido atacado duramente por su homónimo argentino entendió que la política internacional no se mueve por ideologías. En alusión a la ayuda por el faltante de gas en el país.

Barbarán en sus reflexiones finales confesó sentir preocupación porque sin una óptica desarrollista no avizora la tan anhelada luz al final del túnel.

“Es el turno de los liberales, salieron del clóset y aguantemos para ver hasta dónde llegan. Algunos decían que Milei no aguantaba seis meses y ya han pasado eso seis meses, veamos cómo lo condiciona el Círculo Rojo”, completó.