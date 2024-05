Violencia narco en Rosario: balearon un jardín de infantes y un colegio primario

Un jardín de infantes y una escuela fueron atacados a los tiros en la zona oeste de Rosario a la madrugada en medio de la fuerte violencia narco. Como pasó en otras ocasiones, dejaron una nota en la que menciona a un hombre al que señalan por supuestamente vender droga para la Policía de Santa Fe.



El primer hecho tuvo lugar minutos antes de la medianoche en Felipe Moré al 2200 en el Jardín 209, pero como la ciudad está acostumbrada a estas situaciones, en la mañana del viernes se dictaron clases normalmente. Asisten cerca de 150 chicos.

Los peritos trabajaron en la zona y encontraron cuatro vainas de calibre 9 milímetros y la nota. Continuaron investigando aún más por el testimonio de una vecina que habló en Radio 2: “Balearon y salieron corriendo por la cortada. Estaban caminando. No vi bien cuántos eran, pero me pareció que eran entre cuatro y cinco. No eran grandes”.

Por otra parte, la otra balacera se dio en Constitución al 3200 en la Escuela 1202 “Gendarmería Nacional” donde la Policía registró que había dos disparos de arma de fuego. También encontraron una nota que fue descubierta el viernes por la mañana.

El gabinete criminalística de la fuerza provincial secuestró el papel y los agentes de la Policía de Investigaciones tomaron testimonios, aparte del relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.

Con información de C5N