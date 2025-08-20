Horror en Chaco: hallaron una mujer asesinada en un aljibe de su vivienda

Un macabro hallazgo sorprendió a los vecinos de la localidad Presidencia de la Plaza en Chacho: una mujer de 68 años fue encontrada dentro de un aljibe luego de haber sido apuñalada. Por el caso, su cuidadora fue detenida.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Sargento Cabral y Güemes. Una de las hijas de la víctima fatal, identificada como Mirta Córdoba, ingresó a la casa y encontró machas de sangre e hizo el llamado a la Policía, quienes acudieron al lugar rápidamente.

Los efectivos también divisaron las manchas e incluso visualizaron un cuchillo con el que se presume que la agresora habría asesinado a Córdoba. En las tareas de investigación, los efectivos junto a los bomberos revisaron el aljibe que tenía cuatro metros de agua y divisaron el cuerpo de Mirta, que tenía marcas de haber sido apuñalada previamente a ser arrojada a la cisterna.

Una mujer fue encontrada en un aljibe: hay una persona detenida

La médica Angélica Fernández Longoni, del hospital local, fue quien confirmó la muerte de Mirta Córdoba. La fiscal de Género en turno, Fernanda Abraam, ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y del médico policial para avanzar con las pericias.

Como parte de la investigación, la cuidadora de la víctima, Rosa Ángela Cardozo, fue detenida en la causa caratulada como presunto homicidio. La mujer de 40 años, que estaba en el lugar al momento del trabajo de la Justicia, fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía que interviene en la causa.

Según se detalló, las autoridades continúan trabajando con la investigación para lograr esclarecer las circunstancias del crimen.

