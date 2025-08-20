Antropólogos indicaron que los huesos podrían haber sido arrastrados por la corriente y no corresponderían a un lugar de enterramiento original.
Horror en Chaco: hallaron una mujer asesinada en un aljibe de su vivienda
Mirta Córdoba, de 68 años, presentaba marcas de apuñalamiento. Su cuidadora fue detenida mientras avanzan las investigaciones.Provincias20/08/2025
Un macabro hallazgo sorprendió a los vecinos de la localidad Presidencia de la Plaza en Chacho: una mujer de 68 años fue encontrada dentro de un aljibe luego de haber sido apuñalada. Por el caso, su cuidadora fue detenida.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Sargento Cabral y Güemes. Una de las hijas de la víctima fatal, identificada como Mirta Córdoba, ingresó a la casa y encontró machas de sangre e hizo el llamado a la Policía, quienes acudieron al lugar rápidamente.
Los efectivos también divisaron las manchas e incluso visualizaron un cuchillo con el que se presume que la agresora habría asesinado a Córdoba. En las tareas de investigación, los efectivos junto a los bomberos revisaron el aljibe que tenía cuatro metros de agua y divisaron el cuerpo de Mirta, que tenía marcas de haber sido apuñalada previamente a ser arrojada a la cisterna.
Una mujer fue encontrada en un aljibe: hay una persona detenida
La médica Angélica Fernández Longoni, del hospital local, fue quien confirmó la muerte de Mirta Córdoba. La fiscal de Género en turno, Fernanda Abraam, ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y del médico policial para avanzar con las pericias.
Como parte de la investigación, la cuidadora de la víctima, Rosa Ángela Cardozo, fue detenida en la causa caratulada como presunto homicidio. La mujer de 40 años, que estaba en el lugar al momento del trabajo de la Justicia, fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía que interviene en la causa.
Según se detalló, las autoridades continúan trabajando con la investigación para lograr esclarecer las circunstancias del crimen.
Con información de C5N
José Ríos Zapata y Marcos Figueroa aprovecharon un descuido de un guardia y permanecen prófugos mientras la policía montó un operativo cerrojo.
Estaban adentro de un montacargas que se desplomó desde el noveno piso. Un quinto trabajador resultó herido y está grave.
El cuerpo fue hallado en una zona rural en Monte Vera, Santa Fe. La víctima estaba atada de manos, con la cabeza tapada y calcinada.
Ocurrió en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, a la que asistieron miles de personas.
Un hombre y una mujer fueron imputados por vender constancias médicas apócrifas que simulaban ser del Hospital Argerich.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Zonda en Salta: investigan la muerte de un motociclista al lado del Martearena
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.