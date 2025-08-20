Mirta Córdoba, de 68 años, presentaba marcas de apuñalamiento. Su cuidadora fue detenida mientras avanzan las investigaciones.
Hallaron restos óseos de un menor y un adulto en Mendoza
Antropólogos indicaron que los huesos podrían haber sido arrastrados por la corriente y no corresponderían a un lugar de enterramiento original.Provincias20/08/2025
Restos óseos fueron hallados en un campo de la ciudad mendocina de San Rafael y la Justicia sospecha que pertenecen a integrantes de un pueblo originario.
Una pareja que caminaba por el Distrito del Nihuil encontró los huesos que les resultaron sospechosos y dieron aviso al 911, informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza a través de un comunicado oficial al que accedió la agencia Noticias Argentinas.
Oficiales y peritos de la Policía Científica concurrieron al lugar junto con el ayudante fiscal en turno para preservar la escena, mientras que se estableció una consigna policial.
La causa fue caratulada como "averiguación de muerte", motivo por el que se convocó a un equipo de antropólogos, quienes constataron que se trataría de un menor de edad y un adulto, de antigua data, cuyas características dentarias indicarían que son miembros de una comunidad originaria.
"El equipo de profesionales agregó que no sería el lugar de enterramiento original, sino que los restos habrían sido arrastrados de aguas más arriba por la corriente", agregó el escrito.
A su vez, las autoridades incautaron un celular negro sin tarjeta SIM ni memoria y se desconoce si mantiene algún vínculo con los restos óseos.
Con información de Noticias Argentinas
José Ríos Zapata y Marcos Figueroa aprovecharon un descuido de un guardia y permanecen prófugos mientras la policía montó un operativo cerrojo.
Estaban adentro de un montacargas que se desplomó desde el noveno piso. Un quinto trabajador resultó herido y está grave.
El cuerpo fue hallado en una zona rural en Monte Vera, Santa Fe. La víctima estaba atada de manos, con la cabeza tapada y calcinada.
Ocurrió en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, a la que asistieron miles de personas.
Un hombre y una mujer fueron imputados por vender constancias médicas apócrifas que simulaban ser del Hospital Argerich.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Zonda en Salta: investigan la muerte de un motociclista al lado del Martearena
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.