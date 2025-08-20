Hallaron restos óseos de un menor y un adulto en Mendoza

Antropólogos indicaron que los huesos podrían haber sido arrastrados por la corriente y no corresponderían a un lugar de enterramiento original.

Provincias20/08/2025

720

Restos óseos fueron hallados en un campo de la ciudad mendocina de San Rafael y la Justicia sospecha que pertenecen a integrantes de un pueblo originario.

Una pareja que caminaba por el Distrito del Nihuil encontró los huesos que les resultaron sospechosos y dieron aviso al 911, informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza a través de un comunicado oficial al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Oficiales y peritos de la Policía Científica concurrieron al lugar junto con el ayudante fiscal en turno para preservar la escena, mientras que se estableció una consigna policial.

represa-768x512El Gobierno lanzó la privatización de cuatro represas clave en Neuquén y Río Negro

La causa fue caratulada como "averiguación de muerte", motivo por el que se convocó a un equipo de antropólogos, quienes constataron que se trataría de un menor de edad y un adulto, de antigua data, cuyas características dentarias indicarían que son miembros de una comunidad originaria.

"El equipo de profesionales agregó que no sería el lugar de enterramiento original, sino que los restos habrían sido arrastrados de aguas más arriba por la corriente", agregó el escrito.

A su vez, las autoridades incautaron un celular negro sin tarjeta SIM ni memoria y se desconoce si mantiene algún vínculo con los restos óseos.

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail