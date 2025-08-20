Hallaron restos óseos de un menor y un adulto en Mendoza

Restos óseos fueron hallados en un campo de la ciudad mendocina de San Rafael y la Justicia sospecha que pertenecen a integrantes de un pueblo originario.

Una pareja que caminaba por el Distrito del Nihuil encontró los huesos que les resultaron sospechosos y dieron aviso al 911, informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza a través de un comunicado oficial al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Oficiales y peritos de la Policía Científica concurrieron al lugar junto con el ayudante fiscal en turno para preservar la escena, mientras que se estableció una consigna policial.

La causa fue caratulada como "averiguación de muerte", motivo por el que se convocó a un equipo de antropólogos, quienes constataron que se trataría de un menor de edad y un adulto, de antigua data, cuyas características dentarias indicarían que son miembros de una comunidad originaria.

"El equipo de profesionales agregó que no sería el lugar de enterramiento original, sino que los restos habrían sido arrastrados de aguas más arriba por la corriente", agregó el escrito.

A su vez, las autoridades incautaron un celular negro sin tarjeta SIM ni memoria y se desconoce si mantiene algún vínculo con los restos óseos.

Con información de Noticias Argentinas