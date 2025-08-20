Chaco negó que el fentanilo halladas en un basurero pertenezcan al lote adulterado

El Ministerio de Salud de la provincia de Chaco negó que las dosis de fentanilo halladas días atrás en un basurero de Resistencia pertenezcan a las que están contaminadas y actualmente bajo investigación.

A través de una conferencia de prensa, el ministro Sergio Rodríguez aseguró que las dosis en cuestión fueron adquiridas por la provincia en 2022 y que su origen y proveedor están identificados.

El hallazgo de las ampollas ocurrió el martes por la noche cuando efectivos del Departamento Bomberos se presentaron por un alerta de que se encontró el opioide dentro de un basurero en el barrio Complejo Malvinas.

Ante las dudas generadas de si se trató de un descarte del fentanilo adulterado, producido por el laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.A., perteneciente a Ariel García Furfaro, este miércoles el ministro salió a dar luz respecto a qué derivó el análisis elaborado en el Instituto de Ciencias Forenses.

“Ese lote no fue producido por HLB Pharma. Sabemos quién fue el proveedor, el laboratorio, y cuándo se distribuyó el último remanente. Al asumir esta gestión, el volumen casi total ya no estaba disponible en los depósitos”, explicó.

Rodríguez también destacó que al inicio de la actual administración no existía un sistema unificado de gestión de insumos, lo que dificultaba la trazabilidad: “Desde mediados del año pasado logramos integrar los distintos sistemas, lo que nos permitió mejorar el seguimiento de los medicamentos”.

Por último, el funcionario subrayó: “Se trata de fentanilo producido por un laboratorio con proveedor identificado. Todo el fentanilo adquirido durante nuestra gestión provino de otros proveedores”.

