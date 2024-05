Pacientes de diálisis denuncian falta de insumos en los hospitales del norte

Andrea Condorí se dializa desde los siete años y a sus 23 años lucha por sobrevivir. El sábado último le pusieron un catéter el cual le provocó una hemorragia que fue difícil de controlar en el hospital San Vicente Paul, Orán.

En “Pasaron Cosas” con la conducción de Fedra Aimetta, Gladys Albarracín, madre de la joven, relató las peripecias que atravesó por la falta de insumos en el nosocomio.

“Estaba sangrando mucho la pierna y no le paraba la hemorragia y en el hospital de Orán no tenían bolsa para que la gente done sangre”, declaró la mujer.

A esto, contó que desde el hospital le confirmaron que no hay insumos y debía costearlo por cuenta propia.

Cada bolsa se estima en $30.000 y en la farmacia no había, agregó.

Albarracín explicó que su hija necesita de un aparato que desde agosto del año pasado espera que Incluir Salud, exPROFE, la obra social vinculada a la discapacidad, autorice ya que, según señaló, el cuerpo de Andrea no puede soportar un catéter más.

A su turno, el presidente de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (CEPRIDIASA) y también médico de Andrea, Dr. Mario Espeche, advirtió por la falta de recursos en los hospitales de Orán y Tartagal.

“No hay que tener miedo de decirlo, si le piden a un paciente que compre una bolsa de 30 mil pesos para brindar la sangre, es un acto aberrante”, gatilló. En ese sentido, dijo que "esto no puede volver a pasar".

En esa línea, alertó por la escasez de insumos.

“Falta absolutamente de todo, hay que hacer un diagnóstico, ver cuáles son las falencias y de dónde vienen los recursos para que los profesionales puedan trabajar como corresponde y la gente reciba una atención como la gente”, concluyó el titular de CEPRIDIADA en “Pasaron Cosas”.