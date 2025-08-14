En Salta, la vacunación contra la fiebre amarilla solo será gratuita en los departamentos de General San Martín, Orán, Rivadavia y Anta.
Ya se notificaron 25 casos de leishmaniasis cutánea humana
Se trata de una enfermedad causada por parásitos, transmitidos al ser humano por la picadura de distintas especies de insectos flebótomos. El 72% de los positivos fueron confirmados en el departamento Orán.Salud14/08/2025
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 31, comprendida entre el 27 de julio y el 2 de agosto.
Se ha notificado un nuevo caso de leishmaniasis cutánea humana, durante la última semana epidemiológica, en la provincia. El acumulado en 2025 es de 25 casos.
Del total de confirmados, el 72% se registró en el departamento Orán, lo que significa 18 casos. Además, se notificaron 6 positivos en San Martín y 1 en Anta.
La leishmaniasis cutánea es una enfermedad causada por parásitos, los cuales se transmiten al ser humano mediante la picadura de diferentes especies de insectos flebótomos.
Esta patología afecta principalmente la piel y las membranas mucosas. Por lo general, las lesiones cutáneas se desarrollan en el lugar donde ocurrió la picadura del flebótomo. En algunos casos, las lesiones también pueden afectar las membranas mucosas.
Virus respiratorios
En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
- Enfermedades Tipo Influenza: 490 casos – Acumulado: 16385
- Bronquiolitis en menores de 2 años: 181 casos – Acumulado: 7029
- Neumonía: 158 casos – Acumulado: 6313
- COVID-19: Hubo 4 nuevos casos - Acumulado: 140
La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.
Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 96 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.
