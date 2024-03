Las ventas de las perfumerías se desploman y no paran de remarcar precios

El sector de perfumería es uno de los que más viene cayendo. La baja en las ventas marca récords históricos. No hay categoría que se salve de las fuertes subas. Para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME las ventas de productos de perfumerías se hundieron un 40,9% anual en febrero. Para la Cámara de Perfumerías Argentinas, que reúne 12.000 perfumerías, cayó un 24% en enero y un 18% en febrero, en promedio. Si se analiza perfumerías que sólo venden fragancias la baja supera el 25%, en el segundo mes del año.

Al analizar el sector, Julio Vázquez, presidente de la Cámara señaló: “En enero el aumento en pesos fue de 252% interanual contra un 210% interanual de febrero. Los niveles de caída en el consumo de enero y febrero son muy altos, teniendo en cuenta que en todo el 2023 la baja fue del 10%”.

BAE Negocios analizó cuáles son las categorías que más aumentaron sus precios desde el mes de diciembre. “El papel higiénico aumentó un 60%, la gente compra cada vez rollos de menos metros. Las tinturas de pelo aumentaron entre un 80 y un 140% algunas hasta valen casi $20.000. La pasta dentífrica aumentó un 160%, en especial la marca más vendida que superó en precios a su competencia que siempre fue más cara. El shampoo para niños aumentó un 140%, subió un 120% con la devaluación de diciembre y un 20% más después”, señaló Vázquez.

Los hábitos de consumo cambian minuto a minuto. Si se compraba un rollo de papel higiénico de 100 metros y doble hoja, se bajó a 50 metros y si se compraba de 30, ahora se compra hoja simple. Por ahora no se venden rollos de papel higiénico de menos metros. El impacto de los precios se sintió también en los rollos de cocina que aumentaron un 60%.

“El jabón blanco de diciembre a enero subió entre un 250% y un 850%, la mayoría de las subas arrancaron con la devaluación de diciembre; el detergente aumentó un 150%, el de primera marca líder es imposible de comprar el envase de 1,400 litros cuesta $9.000. Los desodorantes subieron un 100%, los perfumes nacionales también duplicaron su valor. El shampoo duplicó y en algunos casos triplicó su valor”, señaló el responsable de la Cámara de Perfumerías.

Julio Vázquez tiene dos perfumerías en Ituzaingó y cuenta que tiene 14 empleados en total. Con estas subas interminables de precios, tuvo que reorganiza a su personal. “Me quedé con un administrativo y medio, tuve que pasar a 4 administrativos al sector ventas, hasta la comunnity manager la tuve que poner a remarcar precios, no doy abasto. Mi encargada también hace precios. Las subas de precio y las caídas en el consumo son históricas”.

Las expectativas que tiene el sector no son muy alentadoras. "Los precios no van a bajar, porque suben los sueldos, aumentan los servicios, la mantención de edificios y los alquileres. Mi alquiler subió un 200%, subieron los impuestos, todo. Necesitamos que baje la inflación no se puede vivir con estos niveles de aumentos".

En febrero la caída no fue mayor porque justo fue el 14 de febrero y para esa fecha las ventas se sostienen, aunque en menor medida comparado con otros años. Desde el sector aseguran que la gente acopió en diciembre tratando de ganarle a la inflación y ahora compra sólo lo indispensable.

Si bien la gente no puede dejar de comprar papel higiénico, desodorante, detergente o pasta de dientes, por ahora, elige comprar las marcas más baratas. Si las subas no se detienen, el panorama se complicará.

Con información de BAE Negocios