El Gobierno reactivará la construcción de las represas de Santa Cruz

Después de casi 20 meses con las obras paralizadas, el Gobierno firmó hoy un memorándum para avanzar en la reactivación de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, ubicadas en Santa Cruz. El objetivo es retomar los trabajos durante los próximos cinco meses.

La firma del acuerdo ocurrió a las 16 en las oficinas de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), entre sus autoridades y la unión transitoria de empresas (UTE) a cargo del proyecto, integrada en un 54% por la china Gezhouba, en un 36% por Eling Energía (ex Electroingeniería) y en un 10% por la mendocina Hidrocuyo.

Contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el presidente de Enarsa, Tristán Socas. No hubo funcionarios de la Secretaría de Energía.

Las obras están completamente detenidas desde el 18 de diciembre de 2023. A diferencia de otras construcciones públicas, este proyecto cuenta con financiamiento proveniente de China, pero se encuentra a la espera de un nuevo desembolso que gestionó el gobierno de Javier Milei.

Para destrabar los fondos, se necesita la firma de la adenda XII, un documento que deben rubricar los representantes de Enarsa —empresa a cargo de la obra— junto a los contratistas.

Por ahora, solo se firmó un memorando que establece el camino del acuerdo, y los tiempos y compromisos para resolver todos los temas en discusión con la obra en funcionamiento.

Luego hay que esperar el desembolso de crédito y la normalización de la situación en obra, para lo cual hará necesario contratar de nuevo empleados de forma paulatina. Todos los trabajadores que estaban en el proyecto fueron desvinculados entre marzo y septiembre de 2024.

“El memorándum es empezar a encaminar el tema y fija las pautas a seguir para llegar a un acuerdo”, dijeron fuentes oficiales.

La central hidroeléctrica Jorge Cepernic (antes llamada La Barrancosa) debía estar generando electricidad desde 2020, pero las demoras por cuestiones ambientales, financieras y la pandemia postergaron la fecha estimada de finalización hasta 2027. Actualmente, el avance de obra es del 42%. En tanto, la represa Néstor Kirchner (antes conocida como Cóndor Cliff) presenta un progreso del 20%.

El plan del Gobierno es comenzar con la reactivación de la represa Jorge Cepernic y más adelante resolver la Néstor Kirchner, que necesita obras adicionales de reacomodamiento.

El proyecto se financia con un crédito otorgado por el gobierno chino, a través de un consorcio de bancos integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. Hasta el momento, se transfirieron US$1850 millones de un total comprometido de US$4714 millones.

El último desembolso se realizó en noviembre de 2022, con dos transferencias por un total de US$538 millones, que permitieron continuar la construcción hasta diciembre de 2023, año durante el cual, sin embargo, no ingresaron nuevos fondos. Actualmente, el fondo fiduciario hídrico está sin recursos.

El acuerdo de financiamiento se firmó en 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando Axel Kicillof —hoy gobernador bonaerense— era ministro de Economía. El compromiso preveía que la Argentina comenzaría a pagar el crédito una vez concluidas las obras, lo que originalmente debía ocurrir cinco años y medio después del inicio de la construcción.

Las centrales están ubicadas a 145 kilómetros de El Calafate y permitirán aumentar en un 4,5% la oferta nacional de energía eléctrica. La represa Jorge Cepernic tendrá una altura de 41 metros y estará equipada con tres turbinas tipo Kaplan, que generarán 1780 GWh por año. A 65 kilómetros aguas abajo se ubicará la central Néstor Kirchner, de 73 metros de altura, con cinco turbinas tipo Francis, capaces de producir 3167 GWh anuales.

La Nación