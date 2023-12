Lucas Godoy propuso la “unidad” del peronismo y de los legisladores del Norte Grande en el Congreso

En comunicación con Aries el diputado nacional por Salta, Lucas Godoy, sostuvo que, pese a la derrota electoral del oficialismo, el 44% de los argentinos le dio un mandato para controlar al Gobierno de Javier Milei y resistir a las políticas que atenten contra los derechos conquistados.

“El peronismo ha sido competitivo, la segunda fuerza política más votada y cuando otras fuerzas perdieron, se plantearon desde la oposición”, manifestó. En este sentido, dijo que en su opinión, el peronismo debe lograr la “unidad” en el Congreso respetando las diferencias y los liderazgos que se irán decantando en la labor legislativa, agregó.

Godoy, quien el jueves dejará su banca en la Cámara Baja Nacional, instó a los legisladores que representan a las provincias del Norte Grande a realizar acuerdos para generar políticas que beneficien al norte argentino. En esa misma línea, reparó que, los diputados salteños por separado no tendrán la “fortaleza suficiente”. Por eso, sostuvo que si los legisladores de las provincias del norte se unen y trabajan conjuntamente, podrán mostrar una “fuerza distinta”.

En ese marco, subrayó la defensa de los intereses regionales y de las provincias que requieren de mayor asistencia.

Insistiendo con su planteo, Godoy enfatizó en la unidad y en el rol de oposición del peronismo.

“El peronismo tiene la obligación de tener esa unidad porque finalmente también la gente le ha dado el mandato”, indicó.

Además, agregó que, más allá de no haber triunfado, la gente si no eligió al peronismo para gobernar, lo hizo para que controle a Milei y así “evitar todo aquel escenario distópico que se promete y no es cumplible”, calificó.

En otro tramo de su alocución, Lucas Godoy hizo autocrítica del gobierno de Alberto Fernández que desencadenó la derrota electoral frente a Milei.

“No miramos los errores que se cometieron, la imposibilidad de recuperación de la caída económica que se prometió -respecto del macrismo-, el no poder llegar a fin de mes y tiene que ver con una falta de redistribución de los recursos”, fundamentó.

Godoy hizo hincapié, además, en la autocrítica dentro de la misma fuerza política advirtiendo que se hizo “mucho daño” por los enfrentamientos internos y el “echarse culpas” apuntalando a algunos lugares de la gestión.

Pese a ello, insistió en que el peronismo es oposición en este nuevo escenario y debe ocupar el rol como tal por el voto de confianza del 44% de los argentinos, cerró.