Urtubey apoya a Massa "por un gobierno de unidad y no por un cargo"

El ex gobernador acompañó a Sergio Massa en su campaña en Córdoba donde defendió la mirada de un gobierno de unidad, con bases en el peronismo y alejado del kirchnerismo. Negó rotundamente hacerlo por el ofrecimiento de un puesto en la Cancillería.

En comunicación con Aries, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, luego de mostrarse públicamente con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en Córdoba, después de un tiempo alejado de la actividad política, aseguró que es imposible mantenerse al margen en estas elecciones, “donde se discuten cosas más profundas de quién gana”.



“Están en juego dos modelos del país, uno tiene que ver con mi mirada, acción ideológica y trayectoria, así que no puedo quedarme esperando, porque entiendo que no hay mucho espacio para la neutralidad”, gatilló el ex gobernador.



En ese sentido aseguró que su posición y mirada respecto al actual Gobierno Nacional, y el kirchnerismo, es pública y se ubica en las antípodas de lo que defiende, pero “a diferencia de otras elecciones que hemos tenido en estos 40 años de democracia, plantear la reconstrucción de un gobierno nacional de unidad, con origen en el peronismo, y un dirigente que plantea eso, no hay formas de no coincidir”.



Finalmente sostuvo que no está a la espera de un puesto en la Cancillería, -como muchos lo aseguraron-, debido a que ya estuvo "mucho tiempo en la función pública", y que lo hace por sus principios.



Urtubey se encuentra en Córdoba junto a Sergio Massa, luego continuará la campaña en Santa Fe y finalmente acompañará al candidato de Unión por la Patria en el tramo final, en la provincia de Buenos Aires.