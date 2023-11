Massa sobre Urtubey: "Se suma a ayudar a transmitir que viene un tiempo nuevo"

Política 06 de noviembre de 2023

En el acto se anunció la ampliación del sistema SUBE en siete ciudades cordobesas. "Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte", expresó Massa en su discurso.