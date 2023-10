Abel Cornejo sobre el narcotráfico: “Necesitamos un pacto federal de seguridad”

Salta 03 de octubre de 2023 Ivana Chañi Por

El ex Ministro de Seguridad, ex Juez de Corte y ex Procurador, entre otras credenciales, en “Agenda Abierta” analizó el narcotráfico y sostuvo que no se trata de esfuerzos individuales sino colectivos para combatirlo.