Cuestionan la falta de transparencia financiera en la Municipalidad: "Bettina no puede ser tan inexacta"

Ortiz, que asumirá la gestión en diciembre, aseguró que la Municipalidad tiene desde el 2015 arcas exiguas en relación a fondos propios, situación que logró de alguna manera revertir en p 2017, pero que nuevamente se profundizará por los fondos coparticipables.



“El impuesto a las ganancias que ha extenuado a muchos trabajadores, no ha previsto como se cubrirá la diferencia de faltantes de recursos para los municipios y eso impactará directamente”, dijo el también dirigente gremial.

En ese sentido aseguró que lo importante es empezar una transición “en orden” y que el municipio no esté en un estado económico negativo, “confiamos en la palabra de la intendenta, una funcionaria del calibre de ella no puede estar diciendo a la sociedad cosas inexactas”, agregó.



Finalmente manifestó que esperan tener “un panorama sobre la real situación del municipio” cuando Emiliano Durand realice la apertura de sesión una vez que asuma.