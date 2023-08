Posadas pidió no dar un “salto al vacío” con Milei

El dirigente de Juntos por el Cambio forma parte del equipo de campaña que buscará que el diputado nacional y aspirante a mantener la banca en el Congreso, Miguel Nanni, logre el objetivo y así pelearle mano a mano a Ahora Libertad en la provincia.

“Hay que interpretar a la sociedad que está enojada, y es un enojo lógico”, expresó Matías Posadas en diálogo con Aries, añadiendo que el contexto inflacionario obliga a los dirigentes a tomar la responsabilidad para responder a las necesidades de la sociedad.

Asimismo, dijo que la obligación es transmitirle a los argentinos y a los salteños el cambio necesario de rumbo económico y de formas que necesita la Argentina en post del fracaso del Gobierno nacional, particularizando en la figura del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa; el presidente de la Nación, Alberto Fernández; y la Vice, Cristina Fernández de Kirchner.

“Lo que hay que generarle a la sociedad es la expectativa de un cambio, pero viable y de raíz”, manifestó, focalizando que la interna en el espacio ya se definió y “Patricia Bullrich es una dirigente que tiene muy claro cuál es el rumbo y el cambio que quiere para Argentina, pero ese cambio está acompañado con equipos técnicos con solvencia y viabilidad”.

En este punto, y en referencia al candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, Posadas instó a no “dar un salto vacío en una persona que su único mérito es enojarse en sintonía con la sociedad, que grita, pero que plantea cuestiones que son irrealizables”.

“Un hipotético gobierno de Javier Milei no solo no solucionaría los problemas, sino que los empeoraría, y Argentina no está en condiciones de soportar una nueva frustración a partir de votar una opción que no plantea nada que sea realizable”, sentenció.