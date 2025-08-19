Avanza la creación del Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Salta

En el tramo de manifestaciones, la diputada por San Martín brindó detalles sobre el ajuste que aplica el gobierno libertario en el área. “Hay un 30% menos de inversión y más de 4000 científicos en la calle”, señaló.
La Cámara de Diputados provincial aprobó el proyecto de ley que prevé la creación de la institución. Según se explicó, el objetivo es que los profesionales tengan una entidad que los represente y vele por la calidad del servicio que prestan.Política19/08/2025
En la sesión de la Cámara de Diputados de este martes, los legisladores aprobaron el proyecto de ley que establece la creación del Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Salta.
Al respecto, la diputada Carolina Ceaglio – representante de Orán – indicó que clara la necesidad de estos profesionales de tener una entidad que les otorgue respaldo institucional y mejore sus condiciones laborales, señalando además que, desde que se aprobó la ley que regulariza la actividad, se ha viste un incremento de acompañantes en toda la provincia.
“No es un cuidador, es un profesional formado para asistir, contener y favorecer la contención social de quienes transitan tratamientos”, sostuvo la legisladora, y continuó: “Tenemos cientos de profesionales que todos los días ayudan a niños, a adultos mayores, a pacientes que atraviesan situaciones complejas y, muchas veces, ellos son el único puente entre el paciente y la familia o la comunidad”.
Finalmente, Ceaglio reiteró que, hoy por hoy, los acompañantes terapéuticos no tienen una entidad que los defienda de abusos laborales, o que establezca un código de ética o que vele por la calidad del servicio que prestan.
El proyecto fue aprobado y pasa al Senado en revisión.
El encuentro se extendió de más tras el anuncio de la senadora Edith Terenzi y la incorporación de un dictamen con modificaciones. Los integrantes de Unión por la Patria y los legisladores porteños se manifestaron en contra de hacer cambios y pidieron celeridad con la sanción de la ley.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que prevé transformar el cargo de Defensor Penal Juvenil en Defensor Oficial y, de esta manera, brindarle competencias para intervenir los fueros civil y comercial, laboral, etc.
El Ejecutivo definirá el 11 de septiembre la distribución de espacios publicitarios en radio, TV y por suscripción para las distintas agrupaciones políticas.
El gobierno dispuso la derogación de una serie de programas nacionales de viviendas y la implementación de nuevos lineamientos para que las provincias y municipios se hagan cargo de las obras.
El juez Dos Santos firmó la caducidad del proceso que reclamaba $ 22.300 millones por el 50% de las obras otorgadas a Lázaro Báez y que no se terminaron.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.