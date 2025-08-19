Avanza la creación del Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Salta

En la sesión de la Cámara de Diputados de este martes, los legisladores aprobaron el proyecto de ley que establece la creación del Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Salta.

Al respecto, la diputada Carolina Ceaglio – representante de Orán – indicó que clara la necesidad de estos profesionales de tener una entidad que les otorgue respaldo institucional y mejore sus condiciones laborales, señalando además que, desde que se aprobó la ley que regulariza la actividad, se ha viste un incremento de acompañantes en toda la provincia.

“No es un cuidador, es un profesional formado para asistir, contener y favorecer la contención social de quienes transitan tratamientos”, sostuvo la legisladora, y continuó: “Tenemos cientos de profesionales que todos los días ayudan a niños, a adultos mayores, a pacientes que atraviesan situaciones complejas y, muchas veces, ellos son el único puente entre el paciente y la familia o la comunidad”.

Finalmente, Ceaglio reiteró que, hoy por hoy, los acompañantes terapéuticos no tienen una entidad que los defienda de abusos laborales, o que establezca un código de ética o que vele por la calidad del servicio que prestan.

El proyecto fue aprobado y pasa al Senado en revisión.