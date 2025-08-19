Cafayate: el Defensor Penal Juvenil pasará a ser Defensor Oficial

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé – en Cafayate – transformar el cargo de Defensor Penal Juvenil en Defensor oficial.

“El objetivo es mejorar el acceso a la Justicia”, aseguró el diputado por Cafayate, Patricio Peñalba, al momento de informar sobre la iniciativa; “con una Justicia ineficiente, difícilmente podremos pensar en una sociedad armónica”, completó.

Explicó el legislador que la transformación redunda en un aumento de los fueros de podrá atender el cargo, así, podrá encargarse de los fueros civil y comercial, de personas y familia, laboral, garantías y de responsabilidad penal juvenil.

“La idea es generar un acceso a la Justicia más fácil y más cercano a la gente”, aseguró Peñalba, señalando, además, que el crecimiento demográfico de Cafayate ha sido grande y ello lleva a un aumento en los conflictos interpersonales, y, consecuentemente, a un incremento en el pedido de servicio de Justicia.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión.