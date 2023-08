Advierten que es insuficiente el personal en la Sindicatura

“Este organismo tiene mucho para crecer y dar, no es infinito nuestro alcance”, manifestó el síndico general de la Sindicatura General de la Provincia, contador Federico Mateo, en “Día de Miércoles”.

“El cuerpo de auditores en tarea de campo somos 80 profesionales, para un Estado tan grande no es suficiente”, reconoció, para luego detallar que "son cerca de 120 organismos a controlar entre los que se encuentran el Ejecutivo, secretarías, subsecretarías, sociedades del Estado, entes autárquicos y cualquier otra forma de organización que maneje fondos públicos”. “Bastante grande el organigrama”, remarcó.

“Siempre que se manejen fondos públicos, es total y amplia nuestra injerencia”, insistió, añadiendo que así lo determina la Constitución Provincial y la Ley 7103.

Sindicatura General de la Provincia

Por otro lado, el titular de la Sindicatura, Federico Mateo, explicó en qué consiste el organismo y su importancia para la Hacienda Pública de la Provincia.

“Es uno de los órganos rectores que tiene a cargo el control interno de la Hacienda Pública no jurisdiccional instaurado en 2000 cuando cae el esquema del ex Tribunal de Cuentas”, explicó, aclarando que no juzga ni sanciona.

Agregando que este control interno se suma al que control político que realiza la Legislatura y el externo de la Auditoría General de la Provincia.

Mateo contó que son aproximadamente 120 auditorías que se hacen en el año, tratando de abarcar la mayoría de los organismos del Estado Provincial. Paralelamente, destacó el Síndico que en gestión hace hincapié en el asesoramiento a los fines de prevenir futuros conflictos.