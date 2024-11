“Las pruebas son claras”: Atta Gerala a juicio luego de 13 años de ser denunciado

El próximo 3 de diciembre Atta Gerala será juzgado como presunto autor de peculado. La Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal presidida por Soledad Rodríguez e integrada por los vocales Ricardo Hugo Martoccia y Reinaldo Burgos fijó que las audiencias comenzarán el 3 y se extenderá hasta el 5 de diciembre. Las mismas se realizarán en horario matutino y vespertino.

Hay que remontarse a 2011 cuando Atta Gerala, quien venía de 16 años en la intendencia de Coronel Juan Solá –también conocido como Estación Morillo- perdió las elecciones frente a Marcela Carbajal, la misma que al asumir denunció un faltante de dinero por casi un millón y medio de pesos.

“Cuando asumí el cargo, el acta de traspaso indicaba un saldo favorable de un millón doscientos sesenta mil pesos, pero ese dinero no estaba disponible. Me dijeron que lo manejaba el exintendente, pero no había claridad sobre su destino”, explicó Marcela Carbajal en Aries.

La exintendenta destacó que la falta de registros formales dificultó la presentación de la denuncia. “No había cómo justificar ese dinero ni cómo demostrar que se había gastado en algo específico. Consulté a un abogado en Tartagal e inicié el proceso, pero la condena social recaía sobre mí en lugar de sobre él”, afirmó. Pese a las dificultades, la investigación avanzó y reveló irregularidades como facturas falsas por materiales de construcción y servicios inexistentes, agregó.

Según Carbajal, la recopilación de pruebas fue un proceso extenso y agotador. “Demostrar que las facturas eran falsas llevó años. En algunos casos, las canteras de donde supuestamente provenían los materiales ni siquiera existían. En 2018, logramos que la causa fuera elevada a juicio, pero la lucha fue constante”, detalló.

El juicio contra Atta Gerala, actualmente imputado y con arresto domiciliario por robo y contrabando de rieles del Belgrano Cargas, está programado para diciembre. “Este proceso ha sido desgastante, pero las pruebas están claras. Espero que la justicia actúe y que este caso sirva para demostrar que no se puede jugar con los recursos de la gente”, concluyó Carbajal.