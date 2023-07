Nanni a Castillo: "Si la gente no me vota me voy a mi casa, no tengo un premio consuelo en Anses o Remsa”

La interna en Juntos por el Cambio cada vez está más caliente y los precandidatos se tiran municiones de todo tipo, tal es el caso de las declaraciones del presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa) y precandidato a diputado nacional en segundo término de la lista que encabeza Inés Liendo, Alberto Castillo, quien afirmó que es hora de que Miguel Nanni se jubile de la política y evite buscar un tercer mandato como legislador nacional.

Al respecto, en "Agenda Abierta" el diputado nacional y precandidato para renovar la banca, Miguel Nanni, tomó el sayo y le respondió a Castillo.

"He sido coherente y soy uno de los fundadores de Juntos por el Cambio y a mí no me la cuentan, cuando otros estaban atacando a Juntos por el Cambio nosotros lo estábamos construyendo", manifestó.

Asimismo, dijo que tiene en claro que "si la gente no me vota me voy a mi casa, no tengo premio consuelo en ANSES o REMSa ni nada", agregando que si de hecho pierde lo intentará en dos años más porque "tengo vocación política profunda", afirmó.

Nanni sostuvo que su sueño de ser Gobernador de Salta sigue intacto y que hasta llegar a ese objetivo no se “jubilará de la política”, como lo anhela Castillo.

En este sentido el precandidato a Diputado Nacional expuso que mientras que algunos “boicoteaban” a JxC haciendo un “fundamentalismo ideológico que al formar candidatura no les importaban si iban con el diablo”, gracias a su esfuerzo el frente tiene una base de 120.000 votantes en la provincia convirtiéndose en la segunda fuerza.

Respecto de quienes critican su gestión en política, Miguel Nanni resaltó que es una persona con "visión, carrera, creíble y austero".

Finalmente, sobre la interna dentro del espacio lamento que se evidencie la “falta de madurez y respeto”, concluyó.