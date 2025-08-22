El presidente de la Cámara Argentina de Comercio aclaró que la cautelar judicial no fue impulsada por la entidad y defendió la autonomía del Instituto de Capacitación.
Designaron a Gastón Morán al frente del Instituto Nacional de Medicamentos de la ANMAT
Morán es bioquímico egresado de la Universidad de Morón, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Austral y ejercía como director de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos en la ANMAT.Argentina22/08/2025
El bioquímico Gastón Morán asumirá el cargo como director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) que depende de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos (ANMAT), tras apartar de su cargo a Gabriela Carmen Mantecón Fumado en medio del escándalo por el Fentanilo contaminado.
Morán es egresado de la Universidad de Morón, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Austral, y cuenta con un posgrado en Farmaeconomía en la Universidad Isalud.
Realizó su residencia en el ANMAT con título de Especialista en control de calidad de medicamentos. Entre 2011 y 2016, se desempeñó en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica como analista en el departamento de microbiología, jefe de comercio exterior de INAME, jefe del departamento de estudios y proyecto y como coordinador técnico de los institutos nacionales.
También, fue presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y se desempeñó como subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica, y Subsecretario de Atención Primaria e Integración de los Sistemas de Salud.
Desde septiembre 2022, se desempeñaba como director de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos en la ANMAT.
Morán es un funcionario de carrera, con un perfil técnico, y su llegada tiene como objetivo reconvertir el INAME, un área en la que en los últimos años no cumplió con su principal función: fiscalizar la calidad y seguridad de los medicamentos y advertir ante potenciales riesgos.
Con información de Ámbito
El brazo financiero de Mercado Libre la incorpora en el mercado local, con un “despliegue paulatino” entre sus usuarios; será una Mastercard que se podrá usar digitalmente y con el plástico en pagos físicos.
Oficializan a Alejandro Vilches como interventor de la Agencia Nacional de DiscapacidadArgentina22/08/2025
La medida regirá por 180 días y tendrá como interventor a Alejandro Alberto Vilches. Además, se limitaron las designaciones de las autoridades vigentes en el organismo.
A pesar de una fuerte liquidación del agro, los viajes al exterior implican la salida de casi un tercio de esos dólares.
Las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 1,8% en junio y registraron su nivel más bajo desde 2017, mientras supermercados y shoppings muestran estancamiento o contracción.
La resolución salió horas después de que el Congreso rechazara de forma definitiva el DNU que ya contaba con una medida cautelar de la Justicia.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.