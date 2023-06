Calabró sobre la Ley Antiprotestas: "Estamos convencidos de que no ayudamos al Gobierno"

El senador por La Caldera manifestó que el debate de la normativa fue entre los legisladores y que el Ejecutivo no intervino; remarcó que no hubo intenciones de direccionarla al conflicto de autoconvocados.

La semana pasada, y con un tratamiento exprés, se sancionó en la legislatura provincial la Ley Antiprotestas. En el Senado, la iniciativa enviada por la Cámara baja, se impuso por 11 votos a 10.

El representante del departamento La Caldera, Miguel Calabró, que no acompañó la Ley, admitió en Pasaron Cosas que no era oportuno tratarla en medio de las protestas de docentes y personal de salud autoconvocados.

“Esta fue una discusión de Legisladores, no hubo intervención del Ejecutivo por eso los que decíamos que no, era porque estábamos convencidos de que no ayudamos al Gobierno con esto” precisó.

Por otro lado, aseguró que había dos tendencias en el tratamiento de la Ley: los dialoguistas y los que querían "cuidar al resto de trabajadores no docentes".

“Creo que se va a tener que discutir mucho, pero mucho, la reglamentación, esto no es solo plata. Son cuestiones que se pueden solucionar” concluyó.