Riquelme apuntó contra los ministros, los trató de ineptos y pidió que Saenz los eche

En el recinto, la Diputada de Orán, Ramona Riquelme, manifestó haber sido agredida luego de aprobar la ley de reglamentación de las protestas sociales.

“Para el departamento de Orán soy delincuenta, una traidora”, dijo y, en su defensa, detalló que en mayo presentó dos proyectos de declaración, uno para que el Ejecutivo incorpore a los autoconvocados en las paritarias y otro en repudio a los incidentes ocurridos en el ex peaje Aunor.

“¿Sabe porque vote la ley? porque los cortes de ruta me traen un mal recuerdo. Soy enfermera, llevaba un paciente derivado de Orán a Salta porque no teníamos los recursos necesarios, el Norte nunca tiene recursos, y me encorté con los piquetes de Jujuy, un tronco en medio de un puente, apagarlo con agua, esperar que se enfríen las gomas cuatro horas, llevaba a una niña de 6 años con una peritonitis, llegó a Salta después de 8 horas y falleció”, relató.

Riquelme apuntó contra Ricardo Villada y el cuerpo completo de Ministros, a los que calificó de “ineptos” y criticó la falta de diálogo de los funcionarios con todos los sectores representativos de la Cámara.

“No soy ninguna obsecuente, ¿por qué nos tiene que llevar al enfrenamiento a los Diputados si somos herramienta de Gobierno?, estamos maltratados y recae todo por los Ministros ineptos, nunca pude hablar con ninguno de ellos, el señor Gobernador debería habar con todos los representantes de aquí y no solo que se junten con los oficialistas, y que haya una “nena” diputada, porque es la amiga del Gobernador, o porque es la tía, o porque tiene los contactos y puede hacer y deshacer, yo también soy parte del Gobierno”, disparó.