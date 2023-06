Ley antiprotestas: “La sociedad nos pide que maduremos y fijemos posiciones”

Este martes, el Gobernador Gustavo Sáenz se reunió con representantes de asociaciones y cámaras del sector empresarial quienes manifestaron su apoyo a la ley para regular protestas.

Por Aries, el Presidente de la Cámara de Turismo, Gustavo Di Mecola, destacó que el “espíritu es la unión” para llegar a un acuerdo con los sectores que se manifiestan. “Estamos en contra de los piquetes, también respetamos los derechos y demás, pero que tiene existir la libre circulación, no solo es por nosotros”, detalló.

Puntualizando en el sector turístico Di Mecola comentó que, por los cortes en las rutas, se suspendieron diversas actividades como excursiones a Cafayate y la salida del Tren a las Nubes.

“Hablamos de cien personas que tuvieron que volver, se les reintegró el dinero, es un trastorno para las empresas que vendieron el Tren y la imagen ya es irrecuperable en muchos casos. Hay en forma directa, unas 50 mil familias que viven del turismo y no es una cuestión de clasismo, el turismo es muy importante para la provincia, genera fuente de trabajo en todos lados. En San Antonio los Cobres hay cientos de familias que viven de los turistas que llegan allá, hoy no pudieron trabajar y hubo un conflicto entre maestros y artesanos; entonces hay que tener un equilibrio, no se puede al azar avasallar a la gente que está trabajando también”, manifestó.

Consultado sobre la “ley antiprotestas”, Di Mecola consideró que “se va a promulgar” pero que aún quedan por afinar detalles.

“Creo que la va promulgar, lo que sí todavía se está trabajando, porque como está aprobado por la mitad de Senadores, la letra chica se tiene que leer todo, y creemos en nuestros legisladores. Hay críticas porque se aprobó por tablas, sin ese trabajo previo de las comisiones, me parece que sí es verdad, es importante hacer este trabajo, pero bueno, la premura y lo que pasó, me parece que ameritó manejarlo así; no es lo ideal pero es lo que nos pide hoy la sociedad, que maduremos, que tomemos decisiones y que fijemos posiciones”, dijo el referente del sector del turismo.

Por su parte, en redes sociales, el Ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, también remarcó las consecuencias que sufrió el sector ante los cortes.

"Hoy los artesanos que esperaban al Tren a las Nubes quedaron en la espera, un comedor que iba a recibir a un grupo de turistas se quedó con la comida sin servir, los comercios de muchos pueblos no tuvieron el plus de los turistas", posteó y agregó "Un transporte que lleva mercadería no llegó. Personas que necesitan ese trabajo que es su sustento familiar no lo pudieron hacer. Todo reclamo puede ser válido, lo que no es justo ni válido es perjudicar a otro salteño".