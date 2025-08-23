Presuntas coimas en la compra de medicamentos: "El votante que duda es el más afectado por casos de corrupción”

En entrevista con Vale Todo por Aries, la abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz anticipó que el escándalo por los medicamentos tendrá impacto directo en el votante indeciso y en los sectores con apatía política.

“Creo que donde más va a impactar este tema de manera negativa es en el votante indeciso. Tanto en el que no sabe a quién votar como en el que no tiene ganas de ir a votar”, indicó.

Barros Ruiz recordó que en las elecciones de este año se registró un alto porcentaje de ausentismo. “Estas cuestiones vinculadas a corrupción y nepotismo refuerzan el argumento de quienes sostienen que son todos iguales”, subrayó.

En contraste, consideró que el núcleo duro de Milei seguirá apoyando al presidente. “Se van a sostener en la idea de que no somos corruptos, pero el riesgo es en el votante blando”, afirmó.

En otro punto, Barros Ruiz advirtió en Vale Todo por Aries que la narrativa de corrupción y nepotismo golpeó de lleno al oficialismo tras el escándalo de los medicamentos.

“El tema trepó rápido con etiquetas negativas que apuntaban a Karina Milei. El votante peronista dice: al final no somos tan distintos”, sostuvo.

Barros Ruiz recordó que la identidad del gobierno se había construido sobre la diferencia con el kirchnerismo. “Básicamente es un tema que ellos mismos instalaron: ‘nosotros no somos como los K’. Hoy ese mensaje se vuelve en contra”, explicó.

En este contexto, el gobierno dispuso la baja de un funcionario. “El decreto habló de un distanciamiento de los valores éticos que marcó este gobierno, algo poco usual en este tipo de decisiones”, señaló.