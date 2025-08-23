El ministro de Gobierno bonaerense caracterizó como “gravísimos” los audios que se hicieron públicos y que involucran a un “amigo y abogado" de Milei.
Presuntas coimas en la compra de medicamentos: "El votante que duda es el más afectado por casos de corrupción”
La consultora Luciana Barros Ruiz advirtió que el impacto electoral se verá en indecisos y en quienes dudan si votar, un sector clave en octubre.Política23/08/2025Ivana Chañi
En entrevista con Vale Todo por Aries, la abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz anticipó que el escándalo por los medicamentos tendrá impacto directo en el votante indeciso y en los sectores con apatía política.
“Creo que donde más va a impactar este tema de manera negativa es en el votante indeciso. Tanto en el que no sabe a quién votar como en el que no tiene ganas de ir a votar”, indicó.
Barros Ruiz recordó que en las elecciones de este año se registró un alto porcentaje de ausentismo. “Estas cuestiones vinculadas a corrupción y nepotismo refuerzan el argumento de quienes sostienen que son todos iguales”, subrayó.
En contraste, consideró que el núcleo duro de Milei seguirá apoyando al presidente. “Se van a sostener en la idea de que no somos corruptos, pero el riesgo es en el votante blando”, afirmó.
En otro punto, Barros Ruiz advirtió en Vale Todo por Aries que la narrativa de corrupción y nepotismo golpeó de lleno al oficialismo tras el escándalo de los medicamentos.
“El tema trepó rápido con etiquetas negativas que apuntaban a Karina Milei. El votante peronista dice: al final no somos tan distintos”, sostuvo.
Barros Ruiz recordó que la identidad del gobierno se había construido sobre la diferencia con el kirchnerismo. “Básicamente es un tema que ellos mismos instalaron: ‘nosotros no somos como los K’. Hoy ese mensaje se vuelve en contra”, explicó.
En este contexto, el gobierno dispuso la baja de un funcionario. “El decreto habló de un distanciamiento de los valores éticos que marcó este gobierno, algo poco usual en este tipo de decisiones”, señaló.
El jefe de Gabinete atribuyó a una movida política las denuncias por corrupción contra Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo.
"En un año y medio, este gobierno acumuló más escándalos de corrupción que ningún otro"Política23/08/2025
El diputado nacional, Itai Hagman, denunció la doble moral del oficialismo. Y aseguró que las elecciones serán "la oportunidad de enviarle un mensaje claro al Presidente".
La legisladora porteña apuntó a la falta de reacción del Gobierno frente a las denuncias y señaló que el caso “involucra a funcionarios del más alto nivel”.
El diputado nacional advirtió que la credibilidad del Gobierno depende de cómo actúe frente a este caso. "Representa una prueba de fuego", aseguró.
La menciones negativas hacia el Presidente aumentaron 7 puntos respecto del promedio mensual. Este jueves alcanzó el pico de “59%” de comentarios negativos.
Distintas áreas del municipio trabajan coordinadamente para controlar los focos ígneos y auxiliar a los vecinos afectados, en diversas zonas de la ciudad. Se solicita tener sumo cuidado y ante cualquier emergencia comunicarse al 911 o 105.
Sáenz inauguró Destino Potencia en Tartagal: “Desde el Estado tenemos que impulsar a los que sueñan"Salta22/08/2025
El Gobernador insistió en la importancia de descentralizar las iniciativas y llevarlas a todo el territorio salteño. “Desde el Estado tenemos que impulsar a aquellos que sueñan”, expresó. La feria se desarrollará hasta el próximo domingo 24 de agosto, y reúne a más de 400 emprendedores.
Equipos municipales, Defensa Civil, Aguas del Norte, personal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y vecinos trabajaron de manera conjunta para apagar los focos generados en diferentes lugares del municipio. San Lorenzo Chico y La Ciénega fueron los lugares mas afectados.
El magistrado adoptó la medida en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción, tras la aparición de audios que comprometen al exfuncionario cercano a Javier Milei.
Con entrada libre y gratuita, hoy sábado 23 de agosto familias salteñas podrán disfrutar de dos celebraciones especiales por el Día de la Niñez, con espectáculos, propuestas recreativas y sorpresas en el Parque Sur y en el Parque de la Familia.