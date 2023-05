SAETA ya analiza subir el precio del boleto

En diálogo con Aries el presidente de SAETA, Claudio Mohr habló de la necesidad de readecuar la tarifa del servicio, y adelantó que en esta semana empezará el trabajo técnico para su determinación.

El conflicto entre UTA y las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros con un nuevo capítulo de discusión paritaria, tendría su nudo este martes con un paro anunciado por la Unión Tranviarios Automotor.

Mohr señaló que en todo el país las empresas están en una situación preocupante por lo que los sueldos los están pagando en cuotas, hay coches en malas condiciones, los recorridos son insuficientes, “la situación es grave”, calificó.

En tal sentido, remarcó que ese sería el panorama de la provincia si no se contara con el aporte del Gobierno Provincial advirtiendo que “los recursos no son ilimitados” y no se puede destinar todo al transporte.

En sintonía, Mohr adelantó que por la situación desde la empresa están analizando la readecuación de la tarifa.

“Nos habíamos comprometido en el primer semestre que no íbamos a aumentar, pudimos lograrlo aun con el proceso inflacionario que es muy fuerte, pero seguramente que vamos a tener que empezar a analizarlo para reajustar la tarifa”, explicó.

Asimismo, el titular de SAETA informó que “en estos días empezamos a hacer los trabajos técnicos para saber cuál es el costo real del transporte, entendemos que tenemos un número aproximado pero hay que definirlo con mucha prudencia”.

Por consiguiente, instó a la “vocación de la política de entender que el número que se obtenga no es lo que se pueda aplicar porque tampoco pueden convertirlo en un sistema de transporte prohibitivo para la gente que más lo necesita”.

Sobre el costo de la tarifa que se estima, Claudio Mohr aseveró que ya lo tienen pensando y si bien por prudencia evitó arrojar un número, señaló que en promedio en el país el precio está por arriba de los $80, aunque destacó que Salta con su tarifa actual está entre los cinco boletos más baratos del país.