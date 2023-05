Federico Hanne: “Sáenz es un excelente armador electoral”

Las elecciones provinciales del último domingo, el gobernador Gustavo Sáenz obtuvo la reelección y el senador Emiliano Durand resultó electo como nuevo intendente de la Capital. En Agenda Abierta el politólogo Federico Hanne analizó como se desarrollaron las elecciones.

“Fue una de las elecciones más sencillas de analizar, el escenario fue el típico de una elección a gobernador pero fue atípico en términos municipales. Fueron dos elecciones en una, también se dio un tema y es que no hubo PASO, al no tenerlas se hace una gran PASO del espacio político y se termina formando este gran ecosistema” explicó.

Hanne destacó que en todo el armado de las elecciones, el gobernador Sáenz fue un excelente armador electoral. Consideró que tuvo la claridad para definir bien los objetivos y los pasos a seguir y agregó que la oposición no tuvo un buen candidato a gobernador.

“En esta elección la oposición no tuvo un buen candidato que pueda pararse ante el gobernador de igual a igual, hablarle a la gente y generar esa expectativa de que podría haber un buen contrincante. Sáenz esta elección la pasó sin despeinarse porque no tuvo contrincante y todas las cosas en medio como la pandemia las disipó a un armado electoral muy inteligente” puntualizó.

Respecto al frente Avancemos y a Juntos por el Cambio, el politólogo hizo dos distinciones: lamentó el manejo de Emiliano Estrada durante la campaña y sobre JxC expresó que hasta el día de los comicios se enfocaron en resolver las internas.

“Por un lado tenemos el peronismo lamentable de Estrada que toda la campaña se la pasó diciendo que no era de La Cámpora y que quería construir algo diferente, nadie sabía de dónde venía; Juntos por el Cambio hasta último momento no dejó de discutir las internas dentro de su partido” indicó.

Por último, realizó un resumen de lo que fue la gestión de la intendenta Romero y manifestó que la Municipalidad diagnosticó mal las prioridades de la ciudad.

“Cuando tenés un descontento con tu gestión municipal, lo único seguro es que la gente no te va a votar porque siempre diagnosticaron mal las prioridades de la ciudad. Veo muy complicada a Bettina a nivel personal, me parece que está en un laberinto que si no sale de ahí sola va a ser muy difícil verla en otro escenario diferente” finalizó.