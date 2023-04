Para Madile se prioriza la agenda de los políticos en lugar de la agenda de los vecinos

"No podemos mentirle a la gente de decirle que van a armar una policía municipal cuando nos faltan agentes de tránsito, tenemos una sola grúa para toda la capital. Me parece que hay que establecer cuáles son las prioridades", indicó en tanto el señalamiento lo puso en que primero se deben gestionar recursos porque lo que está demostrando la intendenta Bettina Romero al proponer la policía municipal no es lo que la gente necesita.

"Por un lado está la agenda de los políticos y por el otro la de los vecinos, y creo que hoy por hoy no se está priorizando la agenda de los vecinos", advirtió.

Respecto a esto, Madile propuso encarar la gestión con participación ciudadana para establecer canales reales que desencadenen en obras que atienen a los vecinos y su bienestar. En este sentido dijo que junto a Emiliano Durand de ganar en los comicios de mayo que a diferencia de otros candidatos, ellos saben el qué quieren para la ciudad y el cómo planean lograrlo.