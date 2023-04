"En tres años venimos implorando al Ejecutivo municipal la posibilidad de trabajar juntos"

El también candidato a renovar banca en el Concejo Deliberante confesó que le genera tristeza como ha estado marcada la relación entre los ediles, la intendenta Bettina Romero y sus funcionarios. "Lo triste es que aparezcan proyectos ahora a 20 días de las elecciones cuando en tres años que venimos implorando al Ejecutivo municipal la posibilidad de trabajar en conjunto, analizar distintos temas", manifestó.

En este sentido, reconoció sentirse afligido porque proyectos de su autoría como los padrinazgos sociales por una cuestión burocrática fueron derogados.

"Creo que lo importante es entender que la gente no le importa las peleas entre Darío Madile, Bettina Romero o el Concejo y sus funcionarios, si hacemos una citación y no acuden", subrayó advirtiendo que los vecinos quieren que trabajen en pos de mejorar cuestiones que los involucran.

Madile en este punto consideró que eso el vecino lo va a medir en las urnas. "No podemos tener más lugares hegemónicos como un municipio que esté peleado con el Concejo, la Provincia, con la Nación, me parece que llegó la hora de trabajar en conjunto" advirtió.

Enlazado a esto último, el presidente del Concejo Deliberante observó que la gestión de la Intendenta se caracterizó por la toma de decisiones detrás de un escritorio y sin la intervención de los especialistas, los concejales o los mismos vecinos. "Los mismos vecinos dicen que no fueron consultados para qué queremos un gasto de $75 millones en una ciclovía", indicó.

Madile afirmó que "la soberbia es uno de los puntos que hacen que muchos gobiernos fracasen y terminan cayendo en gestiones que dejan mucho que desear".

Trazando un paralelismo entre la actual gestión y la de Gustavo Sáenz al frente del ejecutivo municipal, recordó que en ese entonces el Concejo participaba de las reuniones de gabinete y conocían como avanzaba la gestión. Cosa que no sucede con Bettina claro ejemplo fue cuando al ser preguntado por el lanzamiento de una plataforma digital, no supo responder lamentando que los ediles no tienen la oportunidad de conocer este como otros proyectos.