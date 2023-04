Sáenz pidió una "justicia real" para las víctimas de conductores ebrios

El gobernador Gustavo Sáenz habló de la muerte de la Oficial Ayudante Post Mortem, Fátima Cardozo Romero luego de que el domingo último fuera víctima en un incidente vial por un conductor en estado de ebriedad.

El hecho conmovió al arco político y el mandatorio no fue la excepción por lo que pidió que se avance en la reforma del Código Procesal Penal porque "me parece fundamental que se modifique esta ley rápidamente", indicó a la vez que señaló que ha quedado en el tiempo ya que el que sabiendo que no tendría que conducir por haber consumido bebidas alcohólicas, lo hace sin importarle que en sus manos no tan solo tiene un vehículo, sino un arma.

"En homenaje a ellos tiene que haber una justicia real", remarcó e insistió que es necesario terminar con "todos los irresponsables que lamentablemente no entienden" el daño que ocasionan.