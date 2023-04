Para Durand la Municipalidad asfixia con los impuestos, cuestionó las prioridades de Bettina y pidió propuestas serias

Emiliano Durand hizo un análisis de la gestión municipal en cuanto a los gastos y las prioridades para con los salteños. Manifestó que es un error asfixiar a los contribuyentes con los impuestos porque hay un sector de la clase media que le pide al Estado que lo ayude a progresar, en este sentido indicó que es preciso ponerle fin a la burocratización municipal.

El candidato a la intendencia remarcó que se requiere gastar a conciencia y bien, por lo cual cuestionó que la Intendenta haga gastado 75 millones de pesos para el mantenimiento y limpieza de las bicisendas; la contratación de consultoras de Buenos Aires para trabajar en redes sociales; así como la inversión en publicidad y cartelería.

"Si vos no optimizás el gasto, no sos eficiente y efectivo en el gasto, no hay plata que alcance" cuestionó a la vez que confesó que su visión es la austeridad en el gasto, priorizando las necesidades de los vecinos.

Consultado por la cuestión del tránsito y la movilidad, Durand lamentó que la ciudad no sea sustentable y esté por debajo de la cantidad de espacios verdes que necesita para contribuir con la salud de la población.

Respecto a la posibilidad de un teleférico urbano, anunciado por Bettina en ocasión de la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante, Durand comparó dicho anuncio al que alguna vez hizo el expresidente de la Nación, Carlos Menem cuando prometió que con los vuelos espaciales, en una hora se podría llegar de Argentina a Japón o a cualquier punto del mundo.

"Cosas más realizables, hablemos serios", sentenció.