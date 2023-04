Candidato a intendente aseguró que Bettina Romero lo dejó sin trabajo

Carlos Zarzuri fue convencional constituyente y participó de la reforma de la Constitución Provincial en 2021. Es docente y vendedor ambulante. Se considera uno de los perjudicados por las medidas tomadas por la intendencia.

A casi un mes de las elecciones en Agenda Abierta el candidato a la intendencia calificó de “represiva” la gestión de Bettina Romero luego de que desplazara a los manteros del Parque San Martín.

“Bettina me dejó sin trabajo a mí y a otros compañeros vendedores, sufrimos una represión feroz hacia los trabajadores ambulantes” expresó.

Además, el candidato criticó el orden que la actual intendenta aplicó en el Parque San Martín. Sostuvo que “solo es para unos pocos” y que la campaña de Romero “es mentirosa”.

“Si falta el pan en una familia, eso no es orden. Se privilegia ella misma y su gente, no la estamos pasando bien. Bettina le roba a los pobres y eso no lo podemos tolerar” finalizó.