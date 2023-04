Sáenz: “La política también es un emprendimiento, a mí me acompañaron los salteños”

El Gobernador de la provincia entregó equipamiento a 112 emprendedores mediante el Banco de Herramientas. En su discurso se reconoció como emprendedor y dijo “a mí me acompañaron ustedes, me ayudaron ustedes, me dieron la oportunidad los salteños y no les quiero fallar”.

El Gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de entrega de herramientas y utensilios del Banco de Herramientas a 112 emprendedores productivos de la Capital, correspondientes a los rubros de limpieza y desmalezado, gastronomía, textil, construcción, peluquería y sublimación, que luego de un análisis de costos y viabilidad.

Se entregaron en total 300 equipamientos: motoguadañas, motosierras, sopladoras, hormigoneras, soldadoras eléctricas, taladros, amoladoras, máquinas para el lavado, cuidado y corte de pelo, sublimadoras, máquinas de coser, impresoras, computadoras, cocinas industriales, freezers, hornos y heladeras.

“Estamos cumpliendo”, dijo el Gobernador ratificando las expresiones del Ministro Villada quien expresó que fomentar la actividad emprendedora “es una política del estado".

“Es un reconocimiento a la tarea de aquellos que piensan que se puede pero necesitan del Estado, no un subsidio, porque son políticas a corto plazo que te ayudan en el día a día pero no a futuro, y nosotros tenemos que empezar a pensar en el futuro de nuestra provincia” manifestó Sáenz quien además llamó a seguir manteniendo esta iniciativa “independientemente de quien gobierne”.

El Gobernador destacó que el 57% de los proyectos presentados son encabezados por mujeres, en su mayoría jefas de hogar, y que la semana que viene entregará más elementos en el interior de la provincia.

Sáenz se reconoció como emprendedor señalando que “la política también es un emprendimiento” y aseguró “a mí me acompañaron ustedes, me ayudaron ustedes, me dieron la oportunidad los salteños y no les quiero fallar”.

“Muchos me decían no podes ser intendente de la Ciudad, vas a perder anda de Diputado pero yo respondí “no busco un cargo, quiero ser Intendente y si pierdo me vuelvo a mi casa”” dijo el mandatario, y agregó al mensaje “cuando uno quiere algo va por ese sueño, no tengo un plan A, plan B, plan Z”.