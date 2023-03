La escuela de San Remo no tiene agua, gas ni luz

A la denuncia la realizan los padres. Salitas de 3 y 4 no empezaron las clases por no estar concluidas las obras en la Escuela Provincial Profesor Alejandro Gauffin 4035, de San Remo.

Por Aries, Andrea, quien es madre de un alumno, contó que su hijo empezaba las clases de salita de 4, pero porque no terminan las obras de construcción en la escuela, esto no fue así. Señaló que los padres han consultado a las autoridades, pero no les dan información, nada más que no hay fecha para que inicie el ciclo lectivo.

"Tomamos conocimiento que al edificio le falta agua, luz y gas y además hay curso en los que hay materiales de construcción", advirtió.

Además de las molestias, surge la preocupación porque el año pasado se los preinscribió y las inscripciones no están definidas, sumado que ya hicieron el gasto por la lista de útiles.

Finalmente, Andrea expresó que los padres han querido llegar al Ministerio de Educación, pero que eso no fue posible porque nadie los quiere recibir.