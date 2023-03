Por el aumento de sueldos para funcionarios, municipales van al paro

Después de que la Intendencia avale un aumento que lleva los sueldos de funcionarios a casi medio millón de pesos, los trabajadores convocaron a un paro en reclamo de negociaciones paritarias. "Un aumento del 10 por ciento no alcanza para nada", afirmaron.

El lunes se realizó una reunión en las instalaciones del CCM con personal del ejecutivo Municipal en vistas de reclamos salariales, la cual repercutió en diferentes sedes. Frente a esto Sergio Rodríguez, representante de SIMUSA expresó la solicitud del aumento del 6,5% correspondiente al mes de enero como también el último aumento pagado por la provincia del 13,5% alcanzando el 20%: “provincia les dio a todos los trabajadores del estado provincial pero esto no se da en la municipalidad porque la intendente y todos sus funcionarios están de vacaciones. Tenemos una municipalidad rica, con un fideicomiso que trabaja con intereses mensuales y eso le permite pagar el 70% del sueldo de los empleados municipales, los peores pagos”.

Rodríguez manifiesta que entre año y medio no hubo un acuerdo digno: “siempre usaron la necesidad del trabajador municipal. A muchos les conviene retirarse de sus labores y hacer otra cosa porque se gana más. No pedimos nada extraordinario, pedimos que después de tres años y medio de reclamos permanentes se nos pague lo que nos corresponde”.

Para la jornada de hoy se espera una manifestación por parte de los gremios municipales. Cesar Molina, secretario de ADEMUS por Aries comentó que “toda la vida nos la pasamos en asambleas y en la calle por el tema de aumento salarial. Se tiene que terminar de una vez si están con la intergremial o con el gremio. En mayo se vuelve a abrir una paritaria para ver si podemos recomponer otra vez el salario”.

Indignado, Molina sostiene que les deben el 10% de aumento y que aún les falta cobrar dos aumentos hasta una nueva reunión prevista para mayo: “no vamos a terminar de cobrar este supuesto aumento para cuando llegue la reunión dentro de dos meses”. Apuntó también contra la Intendenta Bettina Romero: “hace propaganda por todos lados, habla del 10% de aumento de las paritarias pero nunca se abrieron. ¿Cómo puede ser que la provincia haya abierto hace dos meses las negociaciones y nosotros estemos esperando?”.

Son cinco los gremios que van al paro: ADEMUS, SIMUSA, ACREME, ATE y SUAIP. En principio se recomendó posponer el diálogo para jueves o viernes ya que la intendenta capitalina se encuentra en Chile. Molina se refirió a Romero y expresa un nulo interés por el paradero de Romero: “no me importa si está en Chile, Estados Unidos o Japón. Si ya están los aumentos salariales, la intendenta se puede ir de viaje donde ella quiera pero no antes. Queremos cobrar como dice la provincia. Los funcionarios se aumentan los sueldos y nosotros que no nos alcanza tenemos que salir a la calle.”

La medida de fuerza comienza desde hoy. Los gremios marcharán desde la planta hormigonera hasta el Centro Cívico Municipal. Esperan que se abra la Municipalidad buscando soluciones: “queremos un acta firmada con la paritaria en mano, no queremos llegar a mayo para recomponer este problema. La gente está cansada”.