Plazos fijos del Ente: “Espero que no haya un desvío de intereses”

El abogado Daniel Paganetti habló por Aries sobre los plazos fijos que el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos admitió tener en el Banco Patagonia. Si bien consideró que, al ser autárquico, el organismo puede tomar la decisión, lo debe hacer “con la debida transparencia”.

El ex director del organismo remarcó que solo el presidente, Carlos Saravia, maneja las cuentas del mismo y recordó que, en el cambio de gestión, solicitaron un informe al respecto. Su sorpresa fue que la información aportada se limitó a una captura de pantalla del Homebanking de la cuenta del Banco Macro en la que se indicaba el saldo. “No había ningún tipo de nota, explicación ni nada”, aseveró.

Contó que tras ello, junto a Carlos Saravia, solicitaron la información pertinente a una de las gerentas del Banco Macro. Sin embargo, la información habría sido recibida por Saravia, quien nunca se la dio a conocer.

Así las cosas, remarcó que “el tema es que la transparencia pase porque los intereses sigan en las cuentas del Ente” ya que, de lo contrario, estaríamos ante un delito penal. “Nunca entendí por qué el doctor Saravia nunca me envió esa información”, expresó Paganetti y agregó: “Tuve que aguantar un montón de difamaciones y faltas de respeto de esta persona. A partir de ahí empezó una persecución conmigo dentro del Ente y no la soporté más”.

“Me alegro que esto se empiece a saber porque nunca quise decir nada. No tengo respaldo político para esto. Estas cosas son sensibles, más en la época en la que nos encontramos”, manifestó el abogado y ex director del Ente para quien “si hay transparencia, no tiene por qué haber ningún inconveniente”. “No sé por qué se habrá ido a otro banco. Acá habrá que explicar lo que pasó y lo que se hizo. Espero que no haya un desvío de intereses”, cerró.