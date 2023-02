GyT no debe consultarle a sus socios para montar la hamburguesería

"Comercialmente puede dar un ingreso mensual importante para la administración y fortalecer al club", manifestó el presidente del club, Marcelo Mentesana y aclaró que no requiere avales porque es un acto administrativo.

En diálogo con Aries, el presidente de Gimnasia Y Tiro, Marcelo Mentesana, confirmó que hubo un ofrecimiento de Mostaza para la construcción de un local de comidas en la esquina de Entre Ríos y Bicentenario, donde actualmente están las canchas de tenis.

El espacio comercial alcanzaría dos canchas de tenis y se trata de un alquiler bajo la condición de construir cuatro canchas de la misma disciplina en el predio Altos de Medeiros. "No es una venta sino un alquiler", precisó.

"Es una propuesta que viene desde hace varios meses, es concreta, y cuando tengamos el documento se analizará con la Comisión Directiva, ya lo hemos debatido y estudiado al tema", reconoció.

Consideró, asimismo, que el club tiene 40 hectáreas y deben refuncionalizarse y aprovechar las fortalezas porque es una esquina comercialmente muy importante, y advirtió que los ingresos mensuales pueden ser significativos para el club y la administración aunque se negó a precisar cuánto percibiría el club.

Ante la consulta sí la decisión se discutirá en Asamblea de Socios, Mentesana dijo no está obligado por reglamento ya que no se trata de una venta, sino de un alquiler, no obstante aseveró que buscará el consenso para lograr un acuerdo.

Respecto al planteo de socios por las canchas de tenis, reconoció que entiende que se sientan afectados, pero consideró que si todos se acomodan, esta propuesta -de Motaza- le dará al club "cierta tranquilidad económica porque también se hablaría de un esponsoreo".