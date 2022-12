Esteban se despide en medio del conflicto con autoconvocados y no descarta una candidatura

El ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, se refirió al reclamo de médicos autoconvocados, realizó un balance de su gestión y no descartó una candidatura en las próximas elecciones.

Por Aries, el Ministro dijo sentirse preocupado por la medida de fuerza que lleva adelante el sector. Según sostuvo, durante último encuentro que mantuvieron ayer junto al ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, y al coordinador de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos, acordaron que la Provincia haría una propuesta el 27 de diciembre, día en que Esteban se retira.

“Me preocupa que tomen una medida de fuerza sin respetar las reuniones que hemos tenido”, reiteró al tiempo que sostuvo que, al ser autoconvocados, “la Secretaría de Trabajo no interviene”, y agregó: “El hecho de que un ministro se jubile no significa que la negociación vaya a caer”.

Sobre su salida, aseguró que es un tema que viene conversando con el Gobernador y subrayó: “Creo que hemos tomado decisiones importantes que hoy me permiten ver que las cosas se han hecho bien. Creo que lo mío está cumplido”.

Reiteró que desconoce el nombre de quién lo sucederá, señalando que Gustavo Sáenz lo decidirá, y no descartó una candidatura. “No lo he pensado. Pero, si hay alguna propuesta interesante, lo vamos a hacer. Creo que no sirve de mucho hablar de afuera y puedo aportar mucho de adentro”, sostuvo.

Finalmente, tras la polémica surgida en su momento por el nombramiento de su hija por un “acuerdo” con el mandatario provincial, confirmó que continuará en su cargo en la Subsecretaría de Adultos Mayores.