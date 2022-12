“Esteban nos mintió en la cara, me hubiera gustado que salga por la puerta grande”

El senador por General Güemes, Carlos Rosso, manifestó en el recinto su malestar por la actitud del ministro de Salud Pública de Salta, que se reunió con los legisladores para analizar el Presupuesto 2023 pero sin anunciar su dimisión que se conoció al día siguiente.

“Nos visitó el ministro de Salud que se va, el doctor Esteban vino a la Cámara y se nos rio en la cara, así, simple y literal, nos mintió”, dijo Rosso y recordó que a los 23 senadores los eligió la gente mientras que al funcionario lo pusieron “a dedo”.

Remarcó que el ministro “se estaba por ir y como si nada” les “mintió en la cara a diputados y senadores”. En tal sentido, el senador contó que Esteban asumió el compromiso de gestionar el reclamo de quienes cumplen funciones en Salud Pública con contratos precarizados.

“Les dijo que administrativamente iba a hacer que esas personas pasen a planta transitoria y a quienes tienen contratos hospitalarios a contrato ministerial. La gente se enteró que el ministro se iba y ahora no saben quién da la respuesta, me hubiera gustado que el doctor Esteban salga por la puerta grande o por lo menos no se nos ría en la cara”, remarcó Rosso.