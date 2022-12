Restom sobre la emergencia hídrica en el norte: “Hemos vuelto a 1810”

El diputado por el departamento San Martín Jorge Restom cuestionó en Pasaron Cosas la respuesta de la Provincia ante un problema histórico como la falta de agua en el norte.

El dirigente del Frente de Todos lamentó que los proyectos de agua no estén hoy a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos, como lo estuvieron en otro momento. Además, aseguró que en el presupuesto 2023, en el departamento San Martín no aparece ninguna obra para el agua, a diferencia de las promesas del ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, quien había anticipado que se invertirían más de 14 mil millones de pesos en obras de agua y saneamiento.

Esto, remarcó Restom, se evidencia en la falta de agua permanente e incluso en la mala calidad de la misma, cuando cuentan con el recurso, producto de la contaminación con algas. Asimismo, cuestionó la falta de previsibilidad meteorológica y aseveró: “Hemos vuelto a 1810 porque quienes tienen que dar la solución se limitaron a llevar camiones. La gente pasa el día esperando al aguatero”.

El Diputado recordó que se trata de uno de los departamentos más pobres, con 73 muertes de niñas y niños en el primer semestre del año, y puntualizó: “Tuvimos el índice de mortalidad más alto del país. No quiero atacar a nadie, pero hace 60 años que vivo en Tartagal, no me quiero mover de Tartagal y quiero volver mi pueblo y decirles por lo menos ‘logré que se visibilice el problema’. Somos un pueblo fantasma dijo alguien, y creo que vamos camino a eso porque la calidad de vida se deteriora cada día que pasa”.