Calabró buscará volver a la intendencia de La Caldera

En Día de Miércoles, el senador por La Caldera, Miguel Calabró, integrante del bloque Evita Conducción, habló sobre su acompañamiento a la reelección de Gustavo Sáenz y recordó que llegó a su banca por el Frente de Todos luego de que el Partido Justicialista lo dejara afuera del armado.

Según recordó Calabró, “Gustavo Sáenz tenía dos frentes dentro de su esquema” y explicó: “Yo soy afiliado al PJ. Al no haber paso, decidió el PJ no llevarme como candidato. Al no poder salir por el frente de mi partido, el Frente de Todos me ofreció ser candidato, pero mi condición fue esa”.

En este punto, indicó que Silvina Avilés, en ese momento senadora por el departamento, había trabajado por Gustavo Sáenz en 2019 y “tenía una ventaja”.

Igualmente, se refirió al desdoblamiento planteado por el mandatario provincial en relación a las elecciones nacionales y analizó: “Ojala pudiéramos municipalizar las elecciones, sería mucho más eficiente. Si vos municipalizás las elecciones, podríamos decir que el que ganó fue el que la gente quiso votar, no el candidato de Sáenz”.

En tanto, confirmó que buscará volver a la intendencia de Vaqueros en donde, según observó, “hay una gestión de Daniel Moreno muy buena, pero que ya cumplió un ciclo”.

Aseguró que el espacio del Justicialismo, junto a parte del Partido de la Victoria y Felicidad, cuenta con candidatos en Vaqueros y en La Caldera.

“Voy a buscar un espacio dentro del ejecutivo de La Caldera y dentro del esquema de Gustavo Sáenz”, confirmó señalando que en el Senado lo reemplazaría Juan Moreira mientras que a Diputados llevarían a Daniel Moreno, Luis Mendaña y Verónica Pacheco.