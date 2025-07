Patricia Bullrich volvió a criticar a Villarruel y la acusó de ser “cómplice del kirchnerismo”

La tensión interna en el gobierno libertario no desescala tras la última sesión en el Congreso. Sobre todo, por los cuestionamientos al rol que tuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel. Una de las más duras fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que hoy renovó sus críticas en un acto que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Tres de Febrero.

“La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir ‘no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítimo, porque no estaba convocada’. Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas que querían ver al presidente subiéndose a un helicóptero”, señaló.

Y agregó: “Si imprimimos de nuevo billetes, toda la plata que le va a entrar a alguien por este bolsillo, se la va a por este. Basta de hacer lo que se hizo durante años y salió mal”.

Es que ayer, el Senado aprobó las leyes que mejoran las jubilaciones, reactivan la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad. Desde el oficialismo, se cuestionó la validez del debate, por entender que se necesitan dos tercios de la cámara para tratar las iniciativas. Sin embargo, la oposición logró avanzar con el voto de una mayoría simple.

En esa línea, Bullrich apuntó este jueves contra la vicepresidente a través de su cuenta de X, en donde la acusó de ser “cómplice del kirchnerismo destructor”.

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kircherismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, cuestionó, en ese momento.

En tanto, Villarruel respondió: “El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional, donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal“.

Además, la funcionaria acusó a la ministra de Seguridad de integrar organizaciones terroristas en el pasado: "Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras ud. pululaba de partido en partido”.

Luego, la titular del Senado se refirió a la raíz del conflicto: “La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones, me gusten o no. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”.

Mientas que en otro posteo agregó más fundamentos para justificar su accionar: “Aprovecho para aclarar que el H. Senado como Cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto, ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus provincias, los que toman sus propias decisiones. Son ellos quienes convalidan, aprueban o rechazan y son quienes deben encontrar los caminos de diálogo y consenso en el desarrollo de su labor en el recinto y en las comisiones, de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con el Reglamento”.

Con información de Infobae