Luego de la aprobación de los proyectos previsionales y la declaración de emergencia en materia de discapacidad por parte del Senado, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salió al cruce de la oposición y de los medios que calificaron la jornada como un revés para el oficialismo. En un extenso mensaje publicado en redes sociales, el funcionario sostuvo que “la casta política no va a cambiar nunca” y que lo sucedido en la Cámara alta “es lo mejor que pudo haber pasado”.

“El periodismo tradicional habla de la ‘derrota’ de ayer con frases como: ‘Duro revés para el gobierno’, ‘Golpe autoinfligido’, ‘torpeza política’, etc. Permítanme disentir”, escribió Caputo, quien remarcó que no hay espacio para retroceder en la estrategia económica: “El equilibrio fiscal no se negocia”.

El ministro defendió la decisión del presidente Javier Milei de vetar las leyes que impliquen un gasto que no cuente con financiamiento específico. También recordó medidas del pasado para criticar a la dirigencia política tradicional: “Son los mismos que vetaron a los jubilados el 82 por ciento móvil, que les robaron sus ahorros al llevarse las AFJPs, y que en 2023 les bajaron las jubilaciones un 30 por ciento”.

Frente a eso, aseguró que la administración actual logró evitar “el infierno hiperinflacionario que nos habían plantado” y que, como consecuencia, las jubilaciones “ya recuperaron un 15 por ciento y seguirán mejorando”.

Además, Caputo acusó a la oposición de promover medidas irresponsables con fines electorales: “Cuando no están gobernando, van a hacer lo imposible por destruir al país, porque es su única posibilidad de volver a manejar lo que para ellos es el negocio de la política”.

La votación en el Senado, impulsada por bloques opositores, aprobó con modificaciones el proyecto de movilidad jubilatoria que ya tenía media sanción en Diputados, estableciendo una nueva fórmula de actualización. También se declaró la emergencia en materia de discapacidad, lo que implicaría un refuerzo presupuestario. Desde el Gobierno ya anticiparon que ambas normas serán vetadas.

“El país necesita que cada vez más gente se dé cuenta. Votaciones como la de ayer son pruebas contundentes de esto”, cerró Caputo, ratificando el rumbo y el enfrentamiento con lo que el Gobierno denomina “la casta”.