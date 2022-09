Sin servicios públicos y a metros del basural, la vida de decenas de familias salteñas

Yanina Barraza, vecina del asentamiento San Javier, contó por Aries cómo es vivir a solo 300 metros del vertedero, lugar que habita hace 3 años, aunque hay familias que viven allí desde hace 7 años.

De acuerdo con lo que indicó, un censo da cuenta de unas 70 familias, con 65 niños, radicadas en el vecindario y sufriendo la falta de agua. Esto los motivó a realizar dos cortes sin respuesta alguna por parte de las autoridades. “La excusa principal es que este es un lugar insalubre”, dijo.

Es así que para proveerse del elemento, llevan agua en carros hasta la barriada. “Depende del tamaño del carro, se pueden cargar entre 9 y 11 bidones. Lo primordial sería que nos den una respuesta”, enfatizó la mujer.

Y agregó: “Sé todo lo que conlleva esperar que esto se legalice, pero necesitamos un caño comunitario. No hace falta que sea una conexión casa por casa, sino un caño comunitario en que nos sea más factible retirar el agua y no tener que recorrer 300 metros hasta el vertedero, hacer semejante fila y esperar, a veces, el antojo del guardia de seguridad que nos quieran dar”.

“Creo que solamente las personas que viven acá saben lo que conlleva vivir acá- expresó Barraza-. No es un lindo lugar para estar, pero debido a la necesidad tenemos que recurrir a estar aquí. No nos quedaba de otra situación, era esa o seguir alquilando”. Al respecto, subrayó: “Los alquileres se han ido muy arriba y no se puede sobrevivir con niños más un alquiler, y en tema de pandemia sin trabajo”.

Por otra parte, denunció que no cuentan con el servicio de recolección de residuos, y puntualizó: “Todavía sufrimos que particulares arrojen la basura en frente donde estamos nosotros. Son espacios baldíos que, si bien no se pueden habitar, sería bueno que los cerquen, los limpien y los mantengan, averiguamos y son terrenos de particulares”.