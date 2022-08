Con una masiva concurrencia, fieles celebran a la Virgen de Urkupiña

Desde las 7 de la mañana dieron inicio los operativos de tránsito en la zona de Anzoátegui, entre Mitre y Zuviría. La parroquia de la Virgen del Pilar se vio colmada por la concurrencia esta mañana en la misa en honor a la Virgen de Urkupiña. Inclusive se observaba familias con vehículos esperando recibir su bendición.

“Hace 23 años que la conocí, es la edad de mi hijo. Todos los años traigo su imagen. En la casa hacemos un pequeño almuerzo, con toda la fe, es muy milagrosa”, manifestó una de las fieles presentes. “La virgen es una bendición que nos da día a día la vida, la salud, el amor. Le rezamos todos los días y cuando tenemos algún festejo siempre la hacemos participar”, agregó otra de las fieles.

“Esperábamos que venga gente, pero no tal cantidad de gente”, expresó el padre Javier Mamaní, quien aseguró que pese a la pandemia “la gente no dejó de concurrir”. “Nuestras necesidades materiales siempre las ponemos en el corazón de Jesús y en la Virgen, no es que solo pedimos por lo espiritual. Personalmente, le pido que nos dé fortaleza y que nos renueve en la esperanza y la confianza”, subrayó el sacerdote.

Según está previsto, la procesión partirá a las 16. La imagen partirá en un móvil, por lo que se sugiere a los fieles esperar su llegada en el Campo de la Cruz, donde hará la procesión y se celebrará la misa. Las imágenes regresarán a la parroquia donde se celebrarán dos misas, a las 19 y a las 20.30.