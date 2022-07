Llegaron a un acuerdo por el precio del pan y ahora negocian que no les quiten subsidios

Por Aries, Romano confirmó que ingresarán más molinos locales al fideicomiso, lo que garantizaría que puedan recibir harinas de otro tipo. “Quizás llegan a 50 molinos”, destacó.

En cuanto a los incrementos en los insumos, precisó que las bolsas de azúcar se conseguían por valores que van de los 4500 a los 8 mil pesos, en tanto que los huevos tuvieron “siete sumas en siete días”.

Pese a ello, tras el encuentro destacó que “quedaron canales abiertos” y dijo que “fue muy fructífera esta reunión”.

Además, adelantó que hoy se reunirá con el secretario de Energía, Darío Martínez, para solicitar la continuidad de los subsidios. Según señaló, en caso de perderlos, esto “impactaría muy fuerte en el costo de todos los productos” con subas que podrían llegar hasta el 90%. “Si me dicen que no, habrá que hacer una evaluación de costos y ver si hay que modificar o no los precios”, anticipó.

Concretamente, descartó los incrementos que, se había adelantado, llevarían el kilo de pan a 400 pesos. “Vamos a estimar un rango de entre 300 y 330 para el kilo de pan francés”, precisó. Sin embargo, el precio de las especialidades podría incrementarse entre el 10 y 15%, lo que sería definido tras una reunión el próximo jueves.