Orozco pedirá licencia, le apunta a Sáenz y advierte un jury

Tras compararse ayer con Güemes, asegurar que va a ser gobernador y sin mención a las más de 35 denuncias en su haber, ni a los pedidos de desafuero, el diputado de Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, volvió a la carga por Facebook.

“Señor Gustavo Sáenz, la Cámara puede ser de ustedes, pero no mis principios y valores”, comenzó su posteo el diputado exoficialista.

“NO ME VOY DE AQUÍ. ME AUSENTO PARA QUE NUNCA SE PUEDA DECIR QUE ME ESCONDÍ EN ESTA CÁMARA Y DAR EL EJEMPLO”, redactó en mayúsculas el expolicía.

En consonancia con su conducta autopercibida ejemplar, aseguró que como “muchos políticos tienen causas” espera que todos hagan lo mismo y renuncien a sus fueros por voluntad propia.

“En los próximos días pediré licencia en la Cámara de Diputados, con lo cual inmediatamente quedó sin fueros; porque siempre decidí ir ante la Justicia como cualquier ciudadano común”, comunicó el legislador también exolmedista.

Aprovechó sus líneas en la red social para también comunicar que “el fiscal González, evidenciando su poco profesionalismo, actuando como un lacayo de los altos mandos de Cornejo, pidió mi desafuero; no obstante la Cámara de Legisladores ya se manifestó en contra de este increíble accionar, es muy triste que la justicia pierda tiempo en una causa por una pintada de paredes en lugar de estar atrás de los delincuentes y me refiero a esos de guantes blancos, que ocupan las intendencias, los ministerios y otros cargos de jerarquía”.

Tras los expuesto, Orozco aseguró que va a presentar el pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal y el juez, “por no ajustar sus actos a derecho, teniendo como único objetivo sacarme de la escena de aquí hasta las próximas elecciones y eso nos remonta a las peores épocas de censura en la Argentina”.

“¿Es que acaso tienen miedo los que están atrás de esto de que logre proyectos como la Rinoscopia para desenmascarar a varios?”, cuestionó el diputado.

“Señores, a mí no me corren con esto. Yo no vivo de la política, la plata que de aquí obtengo, la vuelvo al mismo lugar y eso queda más que comprobado con las actividades que realizo; sólo a modo ejemplificativo estamos ya adquiriendo un consultorio odontológico para seguir contribuyendo a la salud de la gente”, aprovechó para hacer más proselitismo en su posteo.

Finalmente, señaló que va a seguir, que va a trabajar y que va a “luchar por terminar con esta casta acostumbrada hacer y deshacer a gusto y antojo”.