Orozco dice que, a pesar de las injusticias, va a ser gobernador y se comparó con Güemes

El multidenunciado diputado provincial y sobre quien pesa un pedido de desafuero en la Cámara de Diputados, Gustavo Orozco, se refirió a los requerimientos de la Justicia de allanarle la inmunidad parlamentaria publicados este lunes por Aries On Line.

“A pesar de sus injusticias seré gobernador, y le rendirán cuentas al pueblo", arranca el texto acompañado de una foto del día que juró como diputado por Rosario de la Frontera y le sigue otra frase en mayúscula “SAQUENMEN DE LA CÁMARA SI QUIEREN, IGUAL SEGUIRÉ TRABAJANDO” (sic).

En su reflexión cuestiona si acaso la justicia es justa y aclara que se arrodilla solo ante Dios y que no cambiarán su manera de pensar.

Inmediatamente, una yuxtaposición de heroísmo histórico implícito: “La aristocracia salteña que hace 200 años traicionó al Gral. Güemes, hoy sigue haciendo las suyas en Salta”, quizás para provocar más aún a su enemigo público, el ministro de Justicia e historiador del prócer, Abel Cornejo.

Finalizada la introducción, el diputado exsaencista y exolmedista, expuso: “Hace dos años presenté yo mismo la nota a la Cámara pidiendo el desafuero para estar a disposición de la Justicia, siendo el único político que con la conciencia tranquila se animó a eso. Hoy el Juez de Garantías, Dr. Dilascio, excediendose en su competencia, pide que me saquen los fueros porque quieren dejarme fuera del juego para las próximas elecciones, porque sí...seré candidato a gobernador”.

“No quiero creer que el Dr. Dilascio, renombrado funcionario judicial de larga trayectoria, cometa estos errores por pedido de algunos poderosos”, escribió con sorna.

“Amén que ya tomé las medidas legales correspondientes, presentando el debido recurso de incompetencia de este juez, ¿ustedes creen que esto es justicia?”, cuestionó el –todavía- legislador.

“Hoy quitarme los fueros sería una mera jugada política, no hay fecha de juicio como sabemos aqui puede tardar años en fijarse una, sólo conseguirían que salga de la legislatura y quitarme la posibilidad de postularme”, agregó.

“Yo sé que hay colegas legisladores que son buenas personas y no se dejarán guiar por estas mezquindades”, confió en su posteo de Facebook.

“Mientras fui Jefe de la Brigada, me tocó lidiar con violadores, homicidas, traficantes y cuantos delincuentes más, pero la "justicia" ahora dice que el malo soy yo. ¿Vos coincidis?”, agrego buscando complicidad social.

“Actúe en protección de las familias, siempre honrando el título de policía por el que tanto orgullo siento”, aclaró también.

No contento con su comparación con el héroe gaucho, se envalentonó y continuó, “Pero si la historia es injusta con muchos héroes y próceres, que han dado la vida por esta patria y otras naciones hermanas, tildándolos de bandidos en vez de remarcar los valores de justicia y equidad social por los que luchaban; ¿qué puedo esperar?”.

“Dicen que el pasado ayuda a recordar y que de él debemos aprender; sin embargo, repiten una y otra vez los errores, persiguen al justo y favorecen al delincuente”, dijo.

“¿Vamos a permitir que esto sea así por siempre? YO NO ME ARRODILLARÉ ANTE NADIE, si me quitan los fueros seguiré trabajando igual y con más fuerzas para volver”, fueron las palabras que utilizó para terminar su comentario y preguntó, “¿ME ACOMPAÑAS?”.