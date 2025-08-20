La concejal Eliana Chuchuy – sin nombrarla – tildó de hipócrita a la diputada nacional asegurando que, cuando era concejal, decía defender a las personas con discapacidad, mientras hoy vela por sus intereses partidarios.
La oposición exigió al director de ANDIS explique los presuntos audios donde denuncia el pago de coimas
En los audios difundidos se escucha una voz que sería la de Diego Spagnuolo: “Van a pedirle guita a los prestadores”, dice. El dinero funcionaría como costo paralelo para garantizar la firma de convenios y beneficiaría a una empresa vinculada a Martín Menem.Política20/08/2025
El diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, exigió este miércoles en la Cámara Baja que el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, se pronuncie de forma pública sobre audios atribuidos a su persona donde se mencionan pagos de coimas dentro del Gobierno. Santoro describió el caso como “insólito” y pidió que el funcionario aclare si las grabaciones son auténticas o falsas, en el marco de la votación relacionada con el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Circulan audios, supuestamente de Spagnuolo, en los que se afirma que la administración argentina percibía coimas de quinientos mil dólares cada mes justamente cuando en este recinto se discute un tema esencial para las personas con discapacidad”, aseveró Santoro al iniciar su intervención. El dirigente remarcó la necesidad de abordar el tema y solicitó que el Congreso tome una posición activa ante estos hechos.
Durante su exposición, Santoro apuntó directamente al oficialismo por “justificar el veto presidencial bajo el argumento de combate a la corrupción” y manifestó: “Para eso, ustedes tendrían que dar el ejemplo”. Instó a la bancada gobernante a asumir responsabilidades políticas y a dejar de evitar debates esenciales.
El legislador sostuvo que el director de la Andis “debería desmentir públicamente los audios” para aportar claridad. También demandó que el Congreso acompañe auditorías al sistema y emprenda tareas de saneamiento institucional siempre que aparezcan indicios de manejos irregulares.
Desde su banca, Pablo Jiuliano (Democracia por Siempre) sumó críticas, reclamando el cese de “titulares sobre audios del titular de la Andis reconociendo supuestos pedidos de coimas a laboratorios”. Jiuliano atribuyó la existencia de estos señalamientos a la falta de transparencia en la gestión estatal y propuso que ordenar la agencia sería un paso imprescindible para evitar estas denuncias.
En la misma línea, Esteban Paulon (Encuentro Federal) consideró que las revelaciones sobre las grabaciones representan “un jubileo de la corrupción”, y remarcó: “Ayer se escucharon fragmentos y hoy probablemente se escuchen más, incluyendo referencia a empresarios del sector farmacéutico”. Paulon anunció la presentación formal de una citación parlamentaria para que Spagnuolo y Karina Milei expongan sus explicaciones ante el plenario y precisen si las grabaciones corresponden a su autoría.
Tras rechazar el veto a la Emergenia en Discapacidad, Diputados discute el aumento de las jubilacionesPolítica20/08/2025
Con el apoyo de 172 legisladores, se ratificó una de las iniciativas que incomodan al gobierno nacional. El orden del día continúa con la suba de los haberes y el bono para jubilados.
El oficialismo perdió aliados y no logró sostener la medida presidencial; fuertes cruces en una sesión caliente; hubo 172 votos a favor y 73 en contra.
Emergencia en Discapacidad: Outes marco “diferencias” con el Gobierno Nacional y se opuso al vetoPolítica20/08/2025
El legislador salteño aclaró el sentido del voto en contra del veto de Milei a la Ley de la Emergencia en Discapacidad. "El objeto de nuestras posiciones y nuestras votaciones fueron las personas", expresó.
“El Partido Comunista Chino busca exportar su modelo autoritario”, advirtió el jefe del Comando SurPolítica20/08/2025
El almirante Alvin Holsey expresó su inquietud por el desembarco del régimen. Lo hizo durante una cumbre de seguridad que se desarrolla en Argentina.
Se conocieron audios que pertenecerían a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad confirmando aportes que se les exigían a laboratorios para garantizarles contratos con el Estado.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.
El director de Recursos Humanos del Registro Civil, Miguel Camponovo, señaló que las fallas se registraron hace varios días repercutiendo en los operativos del organismo.
Urtubey: “Ya no existe la avenida del medio, no se puede ir contra Milei con sus funcionarios”
El candidato a senador por Fuerza Patria aseguró que no hay espacio para posiciones intermedias y cuestionó la postulación de Flavia Royón, exfuncionaria del actual Gobierno, en una lista opositora.
Mangione pedirá la emergencia sanitaria por falta de profesionales en Salta
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.